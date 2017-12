Beatrice Rancea propusă pentru conducerea Operei Române

Vicepremierul Vasile Dîncu a declarat miercuri, pe pagina sa personală de Facebook, că o va propune pe coregrafa Beatrice Rancea la conducerea ONB, precizând, totodată că "speră că și angajații Operei române vor găsi căi de comunicare pentru a susține această propunere".

Vicepremierul Vasile Dîncu s-a întâlnit marţi cu angajaţii ONB pentru a găsi o soluţie viabilă în vederea stingerii conflictului ce s-a iscat în urmă cu o lună la Opera Română. Vicepremierul afirmă că disensiunile interne de la ONB şi manifestările spontane recente au dus la "pierderi de imagine absolut nemeritate pentru colectivul acestei importante instituții."

"Am continuat, în ultimele zille, întâlnirile cu angajații Operei Naţionale Române Bucureşti. Am dorit să văd infrastructura de care dispune instituţia şi am fost informat că există nevoia de noi investiții, am analizat cererile pe care angajații le au față de conducere, o conducere care azi este inexistentă. Din păcate, vidul de management din ultima vreme și conflictual instituțional au agravat o stare de fapt caracterizată prin nesiguranța, lipsa de dialog intern și imprevizibilitate privind carierele sau repertoriul instituției, iar conflictele și manifestările spontane recente au dus la pierderi de imagine absolut nemeritate pentru colectivul acestei importante instituții. În mai multe întâlniri pe care le-am avut cu diferite grupuri nu am primit revendicări de natură conservatoare, ci mai degrabă revendicări care țin de nevoia de reformă, de modernizare. Oamenii nu mi-au cerut să fie plătiți ca să nu muncească, cum uneori s-a speculat de către unii jurnaliști sau intervenienți publici, ci își doresc un repertoriu mai bogat și condiții mai bune pentru muncă și participare la viața instituției.", a declarat vicepremierul Vasile Dîncu într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Vicepremierul Vasile Dîncu a declarat miercuri, pe pagina sa personală de Facebook, că o va propune pe coregrafa Beatrice Rancea, în prezent directoare a Operei din Iaşi, la conducerea ONB, precizând, totodată că "speră că și angajații Operei române vor găsi căi de comunicare pentru a susține această propunere": "Am discutat în această săptămână care a trecut de la prima mea întâlnire cu reprezentanții angajaților cu mai multe personalități importante ale scenei din țară și din străinătate, printre care maestrul și profesorul Andrei Șerban (Columbia University). Domnia sa a vorbit despre nevoia unui nou proiect la Operă, neexcluzând chiar participarea sa la un asemenea proiect, aceasta fiind însă o problemă de viitor, condiționată de negocieri și de unele schimbări necesare cu caracter legislativ. Maestrul Andrei Șerban mi-a făcut recomandarea pentru doamna Beatrice Rancea, actualmente director al Operei din Iași, un profesionist de excepție și un manager de succes. Am vorbit cu Doamna Beatrice Rancea și nu a refuzat, de principiu, această propunere. Voi face această propunere viitorului ministru al Culturii. Sper că și angajații Operei române vor găsi căi de comunicare pentru a susține această propunere și că vor participa la un nou proiect al Operei. Iar Guvernul României va sprijini toate componentele acestui proiect."

"Practic, misiunea mea se încheie aici. În momentul validării unui nou ministru al culturii, acesta va prelua problematica Operei. Aştept să pot participa, cât mai curând, la primul spectacol și să pot observa că a revenit liniștea în care artiștii se pot exprima și pot crea.", conchide vicepremierul Dîncu în mesajul publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Fostul Ministru al Culturii, Vlad Alexandrescu a schimbat în ultima lună nu mai puţin de patru directori ai Operei: George Călin, Tiberiu Soare, Vlad Conta şi din nou George Călin. Călin a fost demis de tot de Ministrul Vlad Alexandrescu, joi, 21 aprilie, la solicitarea angajaţilor ONB, care au protestat faţă de repunerea în funcţie la Operă a unui manager corupt.

Problemele au apărut în urma neînţelegerilor dintre corpul de balet al ONB, în frunte cu coregraful Johan Kobborg şi fosta conducere a instituţiei de cultură, dirijorii Tiberiu Soare şi Vlad Alexandrescu.

În şedinţa de Guvern de pe 27 aprilie, premierul Dacian Cioloş a cerut demisia Ministrului Culturii decizia venind pe fondul scandalului de la Opera Naţională, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului. Premierul Dacian Cioloş a trimis marţi preşedintelui Klaus Iohannis revocarea din funcţie a ministrului Culturii, Vlad Alexandrescu, şi nominalizarea Corinei Şuteu pentru acest portofoliu.