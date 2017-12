Beckenbauer şi-a desemnat cel mai valoros 11 din toate timpurile

Franz Beckenbauer, vestitul Kaiser, nu mai are nevoie de nici o prezentare. A fost căpitan al lui Bayern Munchen, triplă cîştigătoare a Cupei Campionilor Europeni în anii '70, a fost un mare internaţional (primul german care a depăşit cifra de 100 de selecţii) şi căpitan al formaţiei care a cîştigat titlul mondial în 1974, a fost un mare antrenor şi selecţioner al Mannschaft-ului în 1990, cînd Germania a obţinut al treilea titlu de campioană mondială din istorie! Un om tobă de fotbal şi cel mai nimerit să primească însărcinarea de a organiza turneul final al CM 2006. Pînă acum, Comitetul de organizare condus de Beckenbauer are puţine reclamaţii, lucru aşteptat, de altfel, ţinînd cont de felul cum nemţii sînt obişnuiţi să lucreze!

Toate cele amintite mai sus au fost suficiente pentru ca unul dintre sponsorii turneului final, firma de echipament sportiv adidas, să-l solicite pe Franz Beckenbauer să desemneze cel mai valoros 11 al tuturor timpurilor, în opinia sa, din care să facă şi el parte. "În primul rînd vreau să precizez că echipa mea va fi alcătuită din jucători care au abandonat de mult activitatea competiţională. Există atîţia mari fotbalişti că aş putea nominaliza cel puţin cîte zece pe fiecare post!", a declarat germanul despre o misiune, evident, extrem de grea chiar şi pentru un fotbalist care face parte de 50 de ani din fotbalul mare. Iată în continuare echipa Kaiser-ului, cu justificări pentru fiecare jucător ales.

Ca portar l-am ales pe rusul Lev Iaşin, o adevărată legendă. Din păcate, Lev nu mai este printre noi, dar toţi ne amintim cu plăcere de el şi de paradele sale extraordinare. Să continuăm cu defensiva, şi pentru că am ales un sistem 4-4-2 începem cu fundaşul dreapta. Pentru acest post l-am ales pe Carlos Alberto, căpitanul Braziliei din 1970 şi unul dintre cei mai mare jucători pe care i-am văzut vreodată jucînd. Am fost şi coechipieri timp de cinci ani, la New York Cosmos. Ca al doilea fundaş central, alături de mine, ar fi englezul Bobby Moore, campionul mondial din 1966, iar pe stînga italianul Giacinto Facchetti, un fantastic jucător la Inter Milano. El a fost primul fundaş care a avut sarcini ofensive din poziţia de apărător şi a marcat destule goluri în urma acţiunilor sale.

Ca mijlocaşi centrali i-am ales pe Bobby Charlton, o legendă a fotbalului englez, şi pe spaniolul Alfredo Di Stefano, care în opinia mea este unul dintre cei mai valoroşi fotbalişti din istorie. Lîngă ei, pe stînga ar evolua olandezul Johan Cruyff, iar pe dreapta George Best, nord-irlandezul care a jucat, spun eu, ca nimeni altul în această poziţie. În fine, ca atacanţi i-aş desemna pe brazilianul Pele, cel mai bun jucător pe care l-am văzut vreodată, alături de care ar juca argentinanul Diego Maradona.