Berlusconi, la muncă într-un azil de bătrâni cu dizabilităţi

Fostul premier italian Silvio Berlusconi îşi va ispăşi pedeapsa de un an de detenţie sub formă de muncă în folosul comunităţii, a decis, ieri, tribunalul pentru aplicarea pedepselor din Milano. Berlusconi a fost condamnat definitiv, în august, la patru ani de închisoare pentru fraudă fiscală, dar trebuie să ispăşească doar unul. Avocaţii săi au cerut săptămâna trecută ca fostul premier să beneficieze de regimul de muncă de interes general, mai degrabă decât să fie arestat la domiciliu, ceea ce îi oferă mai multă libertate de mişcare. Tribunalul din Milano a decis că Berlusconi, în vârstă de 77 de ani, va trebui să se prezinte cel puţin o dată pe săptămână într-un centru medical pentru îngrijirea persoanelor în vârstă cu dizabilităţi din Cesano Boscone, în apropiere de Milano, unde va trebui să petreacă cel puţin patru ore. În plus, Il Cavaliere nu va avea dreptul să părăsească Lombardia, dar va putea să se deplaseze de marţi până joi la Roma, cum ceruse anterior.

Deşi nu mai poate candida pentru vreo funcţie publică, Berlusconi ţine foarte mult să participe activ la campania partidului său Forza Italia pentru alegerile europene din 25 mai, în timp ce această formaţiune scade în popularitate. Cele mai recente sondaje arată că Partidul Democrat (PD, de stânga) al premierului Matteo Renzi se află în fruntea sondajelor de opinie, cu peste 30% din voturi, cu mult în faţa formaţiunii Forza Italia, care se bucură de o susţinere de 22% şi riscă să fie depăşită de Mişcarea de Cinci Stele (M5S), partidul comediantului Beppe Grillo.