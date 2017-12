Bilanţ CJC plin de programe unicat la nivel naţional

BILANŢ Consilierii judeţeni au tras linie, vineri, după patru ani de muncă, timp în care au adoptat hotărâri extrem de importante, care au schimbat în bine faţa judeţului. Sub conducerea preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu, 35 de consilieri judeţeni s-au adunat în aula Bibliotecii Judeţene „I.N. Roman” în cadrul unei şedinţe ordinare, ultima din acest mandat, în cadrul căreia au fost adoptate, la iniţiativa preşedintelui CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, 41 de hotărâri, din care cele mai multe au făcut referire la acordarea unor ajutoare financiare pentru persoane care au probleme medicale grave. Cum şedinţa de ieri a fost ultima din actualul mandat, preşedintele CJC a prezentat bilanţul activităţii echipei sale şi consilierilor. „Împreună am contribuit la dezvoltarea economică şi socială a judeţului în scopul creşterii condiţiilor şi nivelului de trai, dezvoltând programe şi proiecte unice la nivel naţional. Cred că a fost un mandat bun, dar putea să fie şi mai bun dacă aveam mai mulţi bani de la Bucureşti. Am avut şi multe proiecte cu finanţare europeană blocate pe criterii politice”, a spus Constantinescu. El a adăugat că administraţiei judeţene i-ar fi trebuit mai multă autonomie administrativă şi financiară. În discursul său de final, Constantinescu a afirmat că ţintele majore ale CJC în aceşti patru ani s-au axat pe programele de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii rutiere şi tehnice, mai ales în mediul rural, şi de îmbunătăţire a sistemului de învăţământ, a serviciilor sociale şi de sănătate.

SĂNĂTATE Domeniul care, în viziunea conducerii CJC, a avut nevoie de cea mai multă atenţie a fost Sănătatea. În patru ani, autoritatea judeţeană a învestit sume importante de bani pentru ca cetăţenii judeţului „să nu mai moară cu zile”, după cum spune preşedintele CJC. În acest sens, conducerea CJC a trecut la un amplu plan de reabilitare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde secţiile de chirurgie cardiovasculară, dializă, anestezie şi terapie intensivă, chirurgie şi ortopedie pediatrică, ortopedie-traumatologie, oncologie, cardiologie intervenţională şi unitatea de primiri urgenţe au fost modernizate şi aduse la standarde europene, astfel încât spitalul de la Constanţa a devenit unul dintre cele mai moderne din ţară. Culmea este că toate aceste lucruri au fost realizate într-un timp foarte scurt, în numai doi ani, adică din 2010 când CJC a preluat managementul Spitalului Clinic Judeţean. Rămânând la capitolul Sănătate, atenţia CJC s-a mai îndreptat, printre altele, şi către reabilitări sau construcţii de dispensare medicale în mediul rural, unde CJC a pus accent şi pe înfiinţarea de centre de permanenţă pentru a acoperi găurile lăsate de foştii guvernanţi prin desfiinţarea a numeroase spitale.

EDUCAŢIE Un al doilea sector în care CJC a avut numeroase proiecte a fost cel al Educaţiei. În afara de reabilitări şi construcţii de unităţi de învăţământ, CJC a dezvoltat în aceşti patru ani programe speciale pentru creşterea nivelului de educaţie al copiilor din mediul rural prin programe unicat în România: dotarea şcolilor cu calculatoare, acordarea de rechizite pentru elevii din ciclul gimnazial, burse pentru elevi, cadouri de sărbători, excursii la diverse obiective turistice din Constanţa şi „învăţăm să patinăm”

AGRICULTURĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Pentru că Dobrogea riscă să se deşertifice, Consiliul Judeţean şi-a îndreptat atenţia şi către dezvoltarea agriculturii şi reîmpădurirea judeţului, prin programe cum ar fi: „Consumăm produse româneşti” prin înfiinţarea de solarii, refacerea plantaţiilor de pomi fructiferi şi a perdelelor forestiere, modernizarea oboarelor, împădurirea terenurilor degradate.

INFRASTRUCTURĂ Chiar dacă judeţul Constanţa a fost ignorat de fosta guvernare, în special în privinţa finanţării unor proiecte de mare interes, conducerea CJC a găsit resursele financiare pentru a reface infrastructura judeţului. În acest sens, în timp ce guvernările portocalii nu au fost în stare să construiască 54 de kilometri de autostradă în opt ani, CJC a investit, din 2008, peste 170 de milioane de lei în administrarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor şi podurilor din judeţ. La toate acestea se adaugă şi programul de pietruire prin „Scoaterea uliţelor din noroi”, dar şi demararea lucrărilor la construcţia a două drumuri noi transfrontaliere. Tot în domeniul infrastructurii, CJC a finanţat şi proiecte de modernizare a sistemelor de apă şi canalizare din mai multe localităţi.

În ediţia Telegraf online de sâmbătă, puteţi consulta întregul bilanţ al mandatului CJC 2008-2012.