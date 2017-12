Bilanţul 2011, în dezbatere publică

Un bilanţ al anului 2011 a fost prezentat, ieri, de primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, în faţa locuitorilor din comună în cadrul unei dezbateri publice. Realizările sau nerealizările toate au fost expuse şi prezentate de şeful administraţiei locale într-un discurs urmat de discuţii cu locuitorii din comună. “Încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre. Publicarea acestui raport este un gest firesc, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor o imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale”, a declarat Mariana Gâju. Edilul şef a explicat că bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul trecut, dar şi pentru anul în care am intrat, a fost astfel structurat încât să acopere principalele direcţii de investiţii în infrastructură, iluminat public, asistenţă socială, siguranţa cetăţeanului, cultură, sănătate şi învăţământ, în condiţiile în care conturile Primăriei Cumpăna au fost blocate. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2011 a fost de 21.229.224 lei şi a fost structurat astfel încât să răspundă tuturor cerinţelor. “Administraţia locală a comunei Cumpăna îşi îndeplineşte în continuare atribuţiile cu responsabilitate, dovadă stând proiectele realizate, aflate în derulare, sau în fază de aprobare, pe care le avem”, a mai spus primarul.