Biserică din Horia, ctitorită de un localnic

Când bisericile din mediul rural sunt prea vechi sau prea puține pentru a face față numărului mare de enoriași, privirile se întorc întrebătoare către autoritățile locale, de la care populația se așteaptă la soluții. Dar când bugetele locale nu sunt suficiente pentru a reabilita sau a construi de la zero noi lăcașuri de cult, primăriile lasă viața spirituală a comunităților pe locul al doilea. Din fericire, sunt situații în care enoriașii mai înstăriți aleg să construiască ei înșiși noi biserici. Este și cazul unui localnic din comuna Horia, care, timp de câțiva ani, a ridicat o biserică din banii lui. „Un cetățean din comună, care are o fermă agricolă, a construit o biserică din banii lui. Clădirea a fost finalizată în timp-record, mai trebuie realizată pictura”, a spus primarul Gigel Sava. Administrația locală a sprijinit proiectul cu mici sume de bani din bugetul propriu și cu elaborarea rapidă a documentației necesare. „Și noi l-am sprijinit pe localnic așa cum am putut, însă meritul este numai al lui. Ceea ce ne bucură și mai mult este că vizitatorii care au venit vara trecută din Republica Moldova au fost impresionați de frumusețea ei”, a mai declarat primarul.