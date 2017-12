Blaga, nemulţumit de Ungureanu şi Lăzăroiu

EXPLICAŢII Pentru că în loc să urce în sondaje aşa cum se aşteptau mai marii ARD, încropitura portocalio-verzui-cenuşie scade în sondaje precum apa din pahar în zilele călduroase, pedeliştii au început să se acuze reciproc de viitoarele „eşece“. Încordarea şi teama de insucces sunt vizibile, având în vedere că însuşi liderul PDL, Vasile Blaga, a lansat, ieri, acuze la adresa unora dintre colegii săi de Alianţă, şi a găsit „o explicaţie” privind motivul scăderii în sondaje. El a declarat că ARD a fost constituită prea târziu şi de aceea se află, conform sondajelor, sub scorul PDL. Mai mult, Blaga susţine că ar fi fost mai bine ca Mihai-Răzvan Ungureanu să fi intrat în PDL decât să-şi facă propriul partid. „Munceşte mult, mai ales în teritoriu, dar am spus că şi o prezenţă media este importantă. Dacă nu eşti invitat, nu poţi participa la emisiuni“, a declarat Blaga. Pe de altă parte, dacă o spunem p’a dreaptă, lui MRU i-ar lua prea mult să explice de ce a cheltuit bani pentru produsele de lux pe care le-a achiziţionat Guvernul sub conducerea sa şi nu ştim dacă i-ar mai rămâne timp pentru a minţi frumos poporul cu televizorul despre intenţiile sale bune pentru un posibil viitor mandat de parlamentar.

RECOMANDĂRI Să revenim la declaraţiile lui Blaga. Un alt personaj care a intrat în colimatorul „buldogului” este consilierul prezidenţial Sebastian Lăzăroiu. Blaga a comentat pe marginea declaraţiilor făcute de acesta care a acuzat recent că ARD nu este destul de vocală, iar candidaţii ei sunt „tăcuţi“ şi cam „impotenţi“. „N-ar vrea să candideze o dată şi Lăzăroiu să vadă cum e? Am mai văzut păreri ale unor colegi europarlamentari, dar când i-am rugat să candideze n-au dorit. E uşor să candidezi pe listă, dar să-i vedem şi cum duc o bătălie corp la corp într-un colegiu, în care poţi să şi pierzi, şi să ieşi cu fruntea sus. De ce nu se înscrie într-un partid? În Albă-ca-Zăpada, de exemplu, şi să candideze într-un colegiu în numele partidului Albă-ca-Zăpada“, a completat Blaga.