Boala care omoară fără milă, de neînvins! Ce spun rude rămase în viață!

Cancerul este boala pe care specialiștii nu au reușit sub nicio formă să o învingă. În ciuda faptului că mulți pleacă să se trateze în spitale renumite din străinătate, din păcate, finalul este aproape la fel, o spun chiar unii aparținători ai bolnavilor sau chiar unii medici. ”Boala nu iartă. Am dat peste 25 de mii de euro pentru tratamentul mamei mele. Am fost la un renumit centru în Turcia. Și? A murit. Poate a mai trăit în plus 2 luni. Nu mai mult față de termenul pe care medicii de aici l-au zis. E cumplit ce se întâmplă în acest moment cu cancerul. Niciun tratament nu este eficient. E chin mare”, a spus un tânăr constănțean care și-a pierdut mama în urmă cu doi ani, după ce a fost depistată cu o tumoră malignă pe creier. Și exemplele pot continua. Mihaela, tot din Constanța, și-a pierdut sora, de asemenea diagnosticată cu cancer la colon. Boala nu a fost descoperită în timp util, așa că i-a metastazat ficatul. Au urmat operații peste operații. Este adevărat că viața i-a fost ”lungită”, însă finalul a fost la fel de tragic. ”Nu avea nici 40 de ani când au diagnosticat-o. Neoplasm de colon sigmoid. Nimeni nu se aștepta la așa ceva. Inițial s-a crezut că e vorba de un fibrom. N-a fost așa, din păcate. A fost chiar operată de fibrom. Am primit, însă, cumplitul diagnostic. Și de aici au început zilele, săptămânile, lunile chiar, petrecute în spitale. Operații, citostatice, chin. Este inimaginabil prin ce trece un pacient cu cancer”, a povestit femeia. Problema este că tot mai multe persoane tinere sunt diagnosticate cu diferite tipuri de cancer, de multe ori în faze terminate, când celulele maligne s-au răspândit în tot corpul, au afectat multe organe. Sunt însă și opinii optimiste. Mai mult de o treime din cazurile de cancer pot fi prevenite prin adoptarea unor comportamente sănătoase, iar vindecarea depinde de depistarea precoce, au spus specialiștii prezenți la o masă rotundă organizată de Direcția de Sănătate Publică Bihor, cu tema ”Metode de prevenție și depistare precoce a cancerului”.

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI În ultimii ani, și mai ales de Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului - 4 februarie, medicii încearcă pe cât posibil să tragă semnale de alarmă. Și Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanța marchează această zi. ”Scopul campaniilor este de a reduce numărul de decese care pot fi prevenite în fiecare an, prin creșterea gradului de conștientizare a cancerului în rândul publicului larg și prin impulsionarea guvernelor spre a lua măsuri suplimentare împotriva bolii”, potrivit unui comunicat al DSPJ Constanța. În prezent, 8,2 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza cancerului în întreaga lume, iar, dintre aceştia, 4 milioane mor prematur (cu vârste între 30 şi 69 de ani). ”Având loc sub sloganul „Noi Putem. Eu Pot“, Campania pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului 2016 explorează 20 de acțiuni pe care putem să le întreprindem pentru a salva vieți, pentru a atinge o mai mare echitate în îngrijirea cancerului și pentru a face din lupta împotriva cancerului o prioritate la cele mai înalte niveluri politice. În jurul fiecăreia dintre aceste acțiuni există fapte-cheie și documente justificative, astfel că, indiferent cine sunteți - un supraviețuitor al cancerului, un coleg de muncă, o organizație din domeniul cancerului, un îngrijitor, un prieten, un angajator sau un student -, informațiile sunt la îndemâna dumneavoastră, pentru a vă sprijini și a vă permite să luați măsuri”, se arată în documentul citat.