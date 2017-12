„Bohemian Rhapsody“, filmul biografic despre trupa Queen, lansat în 2018

Brian May, chitaristul în vârstă de 69 de ani al trupei Queen, a dezvăluit că filmul biografic „Bohemian Rhapsody”, care va spune povestea legendarei formații rock și a regretatului solist Freddie Mercury, se va lansa în 2018, după opt ani de lucru, informează contactmusic.com. Într-o declarație pentru ziarul „Daily Star“, May a dezvăluit: ''Filmul despre Freddie va fi lansat mai curând decât vă puteți închipui, chiar anul viitor“. Aceasta este prima dată vechiculată privind lansarea filmului în cinematografe. În plus, May a sugerat că trupa Queen ar putea concerta din nou în Marea Britanie după ce a încheiat turneul din America de Nord alături de cântărețul Adam Lambert - care este noul vocalist al trupei, înlocuindu-l pe Mercury care a murit tragic la vârsta de 41 de ani, în 1991, în urma complicațiilor cauzate de SIDA. May a adăugat: ''Ne vom afla în America în mare parte a verii, iar apoi vom reveni probabil la finalul anului“. Mult așteptatul film a avut un parcurs dificil până la anunțul privind lansarea pe marele ecran. Sacha Baron Cohen trebuia să îl joace inițial pe Freddie, dar a părăsit proiectul din cauza unor „diferende artistice” privitoare la regia lungmetrajului. Vedeta din „Borat“ a pretins că a plecat pentru că membrii supraviețuitori ai trupei Queen - printre care toboșarul Roger Taylor și basistul John Deacon - și-au dorit ca filmul să arate cum trupa a evoluat după moartea cântărețului.

"Un membru al formaţiei, pe care nu-l voi numi, mi-a spus că filmul este genial pentru că în mijlocul acţiunii se întâmplă ceva formidabil", şi-a amintit Sacha Baron Cohen, referindu-se la una dintre reuniunile de lucru împreună cu muzicienii de la Queen."Eu am întrebat ce chestie formidabilă se întâmplă în mijlocul acţiunii filmului, iar el mi-a răspuns: „Freddie moare“. Umoristul Cohen i-ar fi întrebat, apoi, inocent: "Apoi, ce se întâmplă în continuare?". Muzicianul de la Queen, căruia Baron Cohen nu i-a dezvăluit identitatea, ar fi replicat: "Vedem cum formaţia trece peste această tragedie, indiferent cât de dureros ar părea". Sacha Baron Cohen ar fi vrut să evoce viaţa lui Freddie, pe numele său real Farrokh Bulsara, fără tabuuri, autentic şi verosimil. Brian May şi Roger Taylor, colegii de trupă ai lui Mercury, voiau însă să concentreze povestea transpusă în film în jurul epocii de glorie a cântăreţului, astfel încât pelicula să poată fi destinată audienţei generale. În locul lui Sacha Baron Cohen, vedeta serialului „Mr. Robot“, Rami Malek, va juca rolul solistului Queen, iar Bryan Singer este regizorul peliculei.

GK Films, New Regency și Fox vor produce filmul biografic, în timp ce scenaristul filmului „The Theory of Everything”, Anthony McCarten, va scrie scenariul.