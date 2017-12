Bolnavii de HIV au speranţă de viaţă egală cu a altor pacienţi

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), Institutul Naţional de Boli Infecţioase şi Fundaţia “Prof. Dr. Matei Balş” au lansat, vineri, o campanie naţională de informare, educare şi conştientizare a importanţei testării HIV, care se va derula timp de un an. “Lecţia învăţată trebuie să fie aceea de a ne proteja pentru a evita riscul de infectare. “HIV Street Art” va porni în caravană în alte oraşe mari din ţară. Caravana va poposi câte trei zile în fiecare oraş, în zone pietonale cu trafic important, şi va desfăşura tot felul de activităţi de informare la faţa locului. Voluntari UNOPA vor fi prezenţi şi vor oferi detalii despre panourile expuse, transmiţând mesajele campaniei şi oferind flyere cu informaţii pentru tineri”, a declarat preşedintele Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, Iulian Petre. Şi managerul Institutului “Matei Balş”, prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel, a subliniat importanţa testării la timp a celor cu risc de expunere la infectarea cu virusul HIV. “În acest moment, arta stradală începe să-şi spună cuvântul şi ceea ce ne dorim să transmitem astăzi este un semnal cât se poate de clar, şi anume că HIV, în momentul de faţă, reprezintă o infecţie cronică, asociată cu o boală de lungă durată, care cunoaşte un tratament bine pus la punct şi care tratament generează o speranţă de viaţă egală cu a unui pacient care nu este bolnav de HIV. Asta înseamnă că, dacă o persoană se testează şi este diagnosticată ca fiind pozitivă, are acces la servicii de sănătate de cea mai bună calitate în România şi, mai mult decât atât, poate să îşi formeze o familie, să aibă copii sănătoşi, să ducă o viaţă absolut normală. Asta cu o singură condiţie: să se testeze la timp. Testarea tardivă evident că duce la compromiterea acestor deziderate”, a explicat prof. univ. dr. Streinu-Cercel. Cei de la UNOPA spun că arta urbană a fost aleasă drept instrument de transmitere a mesajului campaniei pentru că, prin imagini vizuale, mesajul este mai accesibil şi mai de impact, arta urbană, sub toate formele ei, de la graffiti, street dance până la teatrul de stradă, identificându-se cu publicul-ţintă. Astfel, “HIV Street Art” se adresează atât tinerilor expuşi la risc - cei care au contacte sexuale neprotejate, au multipli parteneri sexuali, sunt homosexuali, sunt consumatori de droguri injectabile, şi-au făcut tatuaje sau au avut de curând boli cu transmitere sexuală (BTS) -, cât şi tuturor celorlalţi tineri, care trebuie să ia decizii în cunoştinţă de cauză.

“HIV Street Art”, o poveste!

“HIV Street Art” este povestea unei tinere infectate cu HIV! Această poveste este transpusă, cu ajutorul graffiti-urilor, pe cinci panouri care ilustrează etapele vieţii tinerei, de la comportamentul la risc, testare, aflarea diagnosticului, stigmatizare şi autoizolare până la acceptarea bolii şi a tratamentului care o vor duce către o viaţă normală, cu o familie fericită şi cu copii sănătoşi”, subliniază UNOPA.

Campania va ajunge şi la Constanţa

În primăvara acestui an, campania este programată să ajungă şi la Constanţa, a declarat, pentru “Telegraf”, directorul UNOPA. El a precizat că judeţul nostru înregistrează un număr mare de bolnavi HIV, clasându-se aproape în top la nivel naţional. Printre oraşele vizate pentru acest an, în cadrul campaniei, sunt, după Bucureşti, şi Iaşi, Cluj,Timişoara. Aproximativ 10.000 de persoane sunt infectate cu HIV în România, anual înregistrându-se 400 - 500 de cazuri noi, a declarat managerul prof. univ. dr. Streinu-Cercel. „Mai mult de 8.000 sunt în tratament şi urmărire constantă, restul aşteaptă să fie incluşi în tratament. Numărul a rămas constant şi România se poate lăuda, dacă vreţi, cu faptul că din 2001 încoace a rămas la o rată de infectare constantă în jur de 400-500 de cazuri pe an, incluzând şi cazurile de import”, a spus prof. dr. Streinu-Cercel. Profesorul garantează că nu există pericolul infectării cu HIV prin intermediul transfuziilor, întrucât toate produsele de sânge sunt testate şi evaluate, unele teste fiind şi de generaţia a patra.