Bratari barbati si esenta de mir cu rol protector

Cum m-am urcat in microbuz nu am putut sa nu o remarc. Era o doamna volubila, purta un batic alb si subtire pe cap, s-a inchinat cand am plecat la drum, a scos sticluta cu esenta de mir si s-a uns pe frunte si pe brate.

Un miros placut a umplut microbuzul. Ea s-a intors catre noi, cei din spate, si a spus tare:

-Sa stiti ca ma rog pentru toti si mirul si bratari barbati din pietre semipretioase asigura protectie!

Era entuziasmata de calatorie. S-a asezat pe scaunul din fata, a scos mobilul si a inceput sa filmeze cu harnicie locurile prin care treceam.

Am parcurs un sfert din drumul lung, iar ea a scos din nou sticluta cu mir si a inceput sa se inchine si sa stropeasca microbuzul.

Anumiti oameni o descurajau din priviri, dar ea era prea fericita ca parcurge un drum asa de frumos, sa fie afectata de atitudinea lor.

Am inteles ca bratarile de la mana sotului si stropii de mir din sticluta sunt sistemele ei de protectie si am considerat ca este mai bine ca omul sa intreprinda ceva pentru protectia lui decat sa nu faca nimic.

Cel ce crede va fi sigur ca nu i se va intampla nimic rau si va avea o stare de bine permanenta. Acum fie ca protectia funtioneaza, fie ca nu este decat un mit, incredintarea ca totul va fi bine nu face rau nimanui.

As fi vrut sa stiu de unde a luat esenta de mir, fiindca mirosea divin.

Si bratarile sotului erau frumoase. Bine lucrate, din pietre semipretioase verzi, verdele acelea taios, in fata caruia nu puteai sa ramai indiferent se asortau cu ochii inca tineri si frumosi.

Totul parea sa mearga bine si calatoria decurgea perfect. La jumatatea drumului, iar sticluta cu mir, iar rugaciunea si semnul crucii.

Imi facea placere credinta ei, desi nu ii stiam radacinile. Apoi mi-am dat seama ca protectia functioneaza. Pe drum ne depasise de vreo trei ori o dubita alba. Mergea nesigur si a fost gata-gata sa intre in noi lateral. In ultimul moment soferul nostru evitase impactul si totul a trecut neobservat.

Cate manevre din acestea nu au loc in trafic? Soferul care s-ar speria de ele, nu s-ar mai urca la volan cu siguranta.

Trecusem cu 2 kilometri de jumatatea drumului, cand am vazut coloana de masini. Circulatia era blocata, fiindca avusese loc un accident grav. Soferul din fata noastra a discutat cu soferul microbuzului nostru pe geamul deschis si i-a oferit explicatiile necesare:

-Soferul unei dubite albe a avut un atac cerebral in timp ce conducea si a murit. Din nefericire insa a intrat cu dubita intr-o masina ce se deplasa paralel. Sunt multi morti si este durere! Sa multumeasca lui Dumnezeu cei care s-au intersectat cu dubita alba, fiindca ar fi putut sa fie ei victimele.

Auzeam ca prin vis. Doamna care la inceput mi s-a parut putin ciudata se inchina cu multumire. O parte dintre noi am privit-o cu recunostinta. Noi ne-am asezat indiferenti pe locurile noastre si am asteptat protectie divina fara sa o cerem. Ea a perseverat si era posibil sa fi primit-o si noi datorita insistentelor ei.

Am stat acolo aproape 2 ore. Unii au avut curajul sa coboare, sa vada carnagiul, altii urmareau doar elicopterul care a aterizat in camp sa ii ia pe cei grav raniti si sa ii duca la spital.

Nu stiu de ce, dar doamna volubila imi era draga. Este sublim sa te rogi pentru tine si pentru cei cu care calatoresti, sa ii iei sotului o bratara care asigura protectie, iar pentru tine esenta de mir!

Am ajuns cu intarziere la destinatie, dar eram multumiti ca suntem in viata si intregi. Cand soferul a oprit motorul si ne-a permis sa deschidem usa, ea a spus cu glas tare:

-Iti multumim, Doamne, ca am ajuns cu bine si ca nimic rau nu ni s-a intamplat!

De la ea am invatat sa spun aceste lucruri in gand si sa nu cobor din microbuz ca si cum cineva puternic ar fi dator sa ma protejeze.

M-am apropiat de ea si i-am multumit pentru ritual, apoi am intrebat-o de unde si-a cumparat minunile acelea si mi-a raspus fara sa stea pe ganduri:

-Le-am comandat online de pe site-ul magazinului E-crystals.com. Sa ne revedem cu bine si sa avem protectie asigurata in calatorii! Sa stiti ca bratara sotului si esenta de mir protejeaza in calatorii. Am sa va spun un secret si m-ar durea sa nu ma credeti! Trebuia sa ajung cu sotul in Brazilia si sa schimb mai multe avioane. Pe primul l-am prins fara probleme, iar pe al doilea l-am ratat fiindca ne-a servit cu intarziere chelnerul de la restaurantul la care am luat masa de pranz.

Nu ne-am suparat, fiindca noi credem ca lucrurile nu se petrec la voia intamplarii. Stiam ca trebuia sa alergam si sa obtinem locuri la celalalt avion, dar am baut in liniste o cafea si ne-am uitat la televizorul de pe peretele localului. Si…am aflat motivul pentru care am pierdut avionul! Avionul pe care l-am pierdut s-a prabusit. Folosisem ritualul meu de calatorie si atunci.

De ce nu as comanda si eu bratara barbateasca pentru cel cu care calatoresc oriunde si esenta de mir? Nimic nu valoreaza mai mult ca protectia, sanatatea si viata!

