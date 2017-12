Portarul echipei Juventus Torino şi al naţionalei Italiei, Gianluigi Buffon, a declarat că "Balonul de Aur" ar trebui acordat unui fotbalist italian, deoarece "squadra azzurra" a cîştigat în acest an Cupa Mondială. În schimb, atacantul brazilian al formaţiei FC Barcelona, Ronaldinho, cîştigătorul trofeului în 2005, a afirmat că pentru "Balonul de Aur" se vor lupta el, Thierry Henry, Deco şi Samuel Eto'o: "În acest an lupta va fi foarte strînsă, deoarece eu am cîştigat două titluri, campionatul în Spania şi Liga Campionilor, Henry a jucat două finale, Deco este cel mai bun mijlocaş din lume, iar Eto'o este cel mai bun atacant al momentului. Cu toţii avem şanse să primim acest trofeu". Trofeul "Balonul de Aur" va fi decernat pe 27 noiembrie.