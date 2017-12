Buget crescut pentru MTS în 2015

Ministrul Tineretului şi Sportului, Gabriela Szabo, a prezentat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, „Raportul de Activitate al MTS pe anul 2014”, împreună cu secretarul de stat pe probleme de sport, Carmen Tocală, şi cu secretarul de stat pe probleme de tineret, Cristian Cosmin. Fosta mare atletă a precizat că sportivii români au cucerit în acest an 62 de medalii în probe olimpice, iar alocaţia bugetară acordată federaţiilor sportive s-a ridicat la aproximativ 75 de milioane de lei. „Pe parcursul anului 2014, au fost finanţate prin programul „Pierre de Coubertin“ 51 de proiecte, prin 33 de federaţii naţionale, în valoare de 6.366.000 de lei din venituri proprii ale minsterului. MTS a asigurat protecţie socială sporită sportivilor medaliaţi, prin acordarea rentei viagere. Guvernul României ne-a sprijinit în achiziţionarea a 100 de microbuze, care vor fi destinate cluburilor, federaţiilor sportive şi altor instituţii din subordinea MTS. În acest an, bugetul federaţiilor naţionale s-a ridicat la suma de 74.885.055 de lei din alocaţia bugetară şi 40.629.735 de lei din venituri proprii”, a afirmat Szabo, adăugând că federaţiile sportive au cheltuit aproape în totalitate sumele alocate pentru acest an: „Sportul a cheltuit aproape toţi banii în acest an. Bugetele au crescut cu până la 29 de procente comparativ cu 2013. Toate federaţiile care au făcut solicitări Ministerului Tineretului şi Sportului vizavi de materiale au primit tot ce au cerut. Am vrut să nu le lipsească absolut nimic din drumul lor spre performanţă”.

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ

În ceea ce priveşte investiţiile ministerului în acest an, ele s-au ridicat la un total de 26,5 milioane de lei. „Investiţiile făcute în 2014 se ridică la un total de 26.524.800 de lei, din care 1.385.500 din bugetul de stat, 24.508.300 de lei din venituri proprii şi 623.000 de lei din surse conform legii. Din acest total s-a investit în consolidarea şi renovarea a zece centre naţionale şi putem să enumerăm CSN Piatra Arsă, CSN Snagov, CSN Poiana Braşov, CSN Sala Polivalentă, CSN Bascov, CSN Izvolul Mureşului sau CSN „Lia Manoliu“. Şi aici trebuie menţionat că în aceste zile se vor termina sala de gimnastică şi sala de atletism”, a explicat Szabo.

OBIECTIV PENTRU JO 2016

Fosta mare atletă a anunțat că bugetul MTS va fi în 2015 cu şapte procente mai mare decât cel din acest an, obiectivul fiind calificarea a peste 100 de sportivi la Jocurile Olimpice de la Rio, din 2016. „Bugetul MTS pe 2015 este puţin mai mare comparativ cu 2014. Deja gândim finanţarea pentru 2015. Bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului a crescut cu şapte procente din alocaţie bugetară. Vom vedea obiectivele împreună cu federaţiile şi ne vom concentra foarte tare pe federaţiile care vor intra în calificări în 2015, pentru ca în 2016 să avem un număr cât mai mare de sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice. Este obiectivul nostru. Dacă în acest moment avem 62 de medalii câştigate la disciplinele olimpice, ne dorim peste 100 de sportivi să se califice până la finalul anului 2015”, a declarat Szabo.