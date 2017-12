Buget mai mic cu 30%

APROAPE DE COLAPS Primăria comunei Independenţa nu este foarte sigură că va reuşi să reziste până la finalul lui 2012, având în vedere bugetul pentru acest an. „Bugetul estimativ pentru 2012 mă pune serios pe gânduri. Este mai mic cu 30% faţă de cel de anul trecut. Nu ştiu cum vom supravieţui până la sfârşitul anului. Dacă nu ne va ajuta Consiliul Judeţean Constanţa din punct de vedere financiar, spre sfârşitul anului vom avea foarte mari probleme. Anul trecut ne bucuram că vom avea un buget îndeajuns de mare cât să ne permitem să facem câteva investiţii în regie proprie. A venit hotărârea Guvernului prin care am fost obligaţi să reducem cheltuielile bugetare cu 20%. Prin această decizie am fost obligaţi să stopăm anumite investiţii în comună”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că, pentru 2012, numărul proiectelor va fi mult mai mic având în vedere constrângerile financiare. „În acest an vom continua lucrările de transformare a fostelor CAP-uri de la Tufani şi Olteni în sedii sociale care vor avea fiecare şi o grupă de grădiniţă. Avem fonduri din buget pentru aceste lucrări, unde sperăm să contribuie şi Consiliul Judeţean. De asemenea, în primăvara acestui an vom începe amenajarea aleilor pietonale. Este vorba despre 2.500 de metri liniari pentru care am cumpărat încă de anul trecut pavelele. Acestea sunt singurele proiecte pe care le putem face din propriul buget”, a spus primarul.

UN SINGUR PROIECT EUROPEAN El a afirmat că, tot anul acesta, comuna a fost inclusă în programul CJC „Pietruirea şi asfaltarea drumurilor de pământ”. „Împreună cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa sper că vom reuşi pietruirea celor 15 kilometri de drumuri comunale. În ceea ce priveşte reabilitarea şi extinderea Căminului Cultural, aceasta se va face prin SC Domeniul Public şi Privat SRL al CJC, clădirea fiind deja predată prin hotărâre de consiliu. Singurul proiect cu fonduri europene care se face în prezent în comună vizează construirea unei grădiniţe. Anul trecut, în noiembrie, am demarat lucrările, urmând ca acestea să continue imediat ce vremea ne va permite. Noi am depus mult mai multe proiecte, însă doar pentru acesta am primit finanţare”, a explicat Gâscan.