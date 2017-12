Bugetul Medgidiei, adoptat la a treia încercare

13:25:28 / 25 Februarie 2015

SANTAJ

Chiar nu se vede de la o posta poztia duplicitara si santajista a sefei P.S.D.-ului local? La fel ca seful ei suprem ,care este cind deputat cind primministru ,la fel si persoana in cauza vrea sa fie ,cind la putere adica vice primar,cind in opozitie consilier.De pe aceste pozitii total opuse si inacceptabile ,ca vice primar se joaca cu jucaria data de primar(APOLLO) si hraneste BABUINII virtos din banii publici cu toate complicitatile cunoscute. In calitate de consilier face opozitie interesata primarului si il satajaza (ca in cazul votarii bugetului) pentru a obtine buget umflat si nemeritat pentru babuinii ei si pentru a-si pastra functia pe care a dovedit ca nu o merita. Domnule PRIMAR cit mai tolerati aceasta situatie?Oare nu vedeti cit aveti de pierdut tolerind aceste lucruri?