Bulgarul Iankov, a cincea achiziţie a verii pentru CVM Tomis

Al cincilea jucător transferat de Club Volei Municipal Tomis Constanţa în această vară este bulgarul Boris Iankov, un jucător care evoluează pe postul de universal. Născut pe 19 aprilie 1982, Iankov are 1,92 m înălţime, iar în ultimele sezoane a evoluat la echipa Cerno More BASK Varna. Bunele relaţii stabilite între echipele din Constanţa şi Varna au făcut ca Tomis şi Cerno More să dispute în ultimii ani mai multe meciuri amicale. Numai în 2007, Iankov a putut fi văzut la patru meciuri amicale în Sala Sporturilor, două în iarnă şi două în primăvară, cînd Tomis pregătea turneul decisiv pentru cîştigarea titlului naţional. Titular indiscutabil în echipa sa, Iankov este şi un foarte bun jucător de volei pe plajă! A făcut pereche cu Milen Stoianov, ridicător la Cerno More, şi a obţinut mai multe medalii la Campionatele Balcanice, între care şi cea de aur cucerită acum două săptămîni la Varna.

Iankov este ultimul jucător adus de campioana României şi deţinătoarea Cupei în această vară, pe lîngă mexicanul Gustavo Meyer Suarez (extremă), americanul Delano Thomas (centru), maghiarul Miklos Toronyai (ridicător) şi brazilianul Daivison „Dede” Ferreira da Silva (extremă / universal). Reamintim că Tomisul a schimbat şi antrenorul principal, argentinanul Jorge Cannestracci fiind înlocuit de canadianul Stelio De Rocco. Acesta a vizionat pe DVD meciurile jucate de Tomis în sezonul precedent şi va face cunoştinţă cu noii săi elevi pe 17 august, cînd este prevăzută reunirea lotului.