Cacealma băsesciană pe tema comasării alegerilor

JOACA Cacealmaua lui Traian Băsescu cu renunţarea la mandat mai devreme în cazul în care ar demisiona şi cei 588 de parlamentari nu a ţinut şi nu a rămas fără replică din partea liderilor Uniunii Social Liberale (USL). Premierul Victor Ponta a declarat ieri, la Iaşi, unde românii au sărbătorit 154 de ani de când Moldova s-a unit cu Ţara Românească, că devansarea alegerilor prezidenţiale reprezintă în primul rând ”un lucru bun pentru ţară” şi a subliniat că acest decalaj ar fi benefic pentru România deoarece în 2019 vom prelua conducerea Uniunii Europene şi nu este recomandat să avem an electoral. El i-a transmis lui Băsescu că atât el, cât şi liderul PNL Crin Antonescu vor demisiona din Parlament dacă şeful statului îi va convinge pe parlamentarii PDL care au intrat de pe locul doi să recurgă la acelaşi gest: ”E o poveste. Sigur că preşedintele a jucat tenis: hai să refuz, că nu-mi dau demisia, dar să zic şi eu ceva care nu se poate. Eu sunt convins în continuare că discutând mai puţin inflamat şi mai raţional o să vedem dacă e bine pentru România să stea anul viitor şase luni în campanie sau dacă e bine să stăm mai puţin în campanii electorale, lucru pe care o să-l decidem împreună imediat după ce ne gândim puţin. În rest, eu mizez totuşi pe raţiune, chiar dacă aceasta vine un pic mai târziu”.

MOTIVELE Declaraţia lui Băsescu este o cacealma pentru că varianta demisiei tuturor parlamentarilor nu ar rezolva “tehnic” problema. Ponta a arătat că toţi pedeliştii au sărit cu gura să condamne comasarea, însă au omis să dea ei data potrivită când ar trebui să aibă loc alegerile. Premierul a explicat şi de ce ar fi binevenite alegerile prezidenţiale anticipate: \"Am cel puţin trei motive pentru care am propus eu, nu Crin Antonescu, această comasare. Preşedintele Băsescu nu va candida la alegerile prezidenţiale, pentru că nu mai are voie. Anul viitor, alegerile europarlamentare nu pot fi schimbate ca dată şi, pentru mine şi miniştrii care avem zi de zi treburile ţării, să nu ai şase luni de campanie electorală este un lucru bun pentru ţară în acest context. Mai este un al treilea lucru, pentru că eu gândesc pe termen lung, în perioada 2014 - 2019. În 2019 vom avea preşedinţia UE. Dacă nu facem decalaj de ciclu electoral, vom avea preşedinţia UE în campanie electorală. Aşadar, să nu ne facem de râs. Nu a impus nimeni nimic. Am discutat raţional şi cred că raţiunea va învinge\". Vicepreşedintele PDL Andreea Paul a declarat că PDL acceptă orice discuţie legată de modificarea Constituţiei şi numai în cadrul acesteia se poate pune problema comasării alegerilor. Fostul lider PDL Sorin Frunzăverde, actualmente vicepreşedinte PNL, nu crede în coabitarea cu şeful statului: “Cu Băsescu nu trebuie negociat. Băsescu trebuie suspendat”. Amintim că Frunzăverde a demisionat anul trecut din PDL pentru a se înscrie în PNL, denunţând faptul că România s-a transformat în stat poliţienesc în regimul lui Băsescu.