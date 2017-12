Cadavrul lui Bogdan Mitu a fost găsit în Canal

DISPARIŢIE ELUCIDATĂ. Cea din urmă piesă a puzzle-ului terifiant de la Cernavodă a fost aşezată la locul ei vineri, după ce cadavrul lui Bogdan Mitu, bărbatul care şi-a înecat soţia înainte de a-şi pune capăt zilelor, a fost descoperit în apele Canalului Dunăre – Marea Neagră, la un metru de mal. Descoperirea care pune capăt nesfârşitelor speculaţii referitoare la dispariţia lui Bogdan Mitu a fost făcută în jurul orelor 07.50, chiar de cms. şef Nicolae Emilian, şeful Poliţiei Cernavodă. „Făceam un rond prin oraş înainte de a ajunge la sediu şi am trecut prin zona respectivă, aşa cum fac în fiecare dimineaţă. Am văzut corpul plutind la niciun metru de mal. Era în acelaşi loc în care a fost găsit cadavrul Gabrielei Mitu. L-am sunat imediat pe procurorul de caz. În zona respectivă, apa nu este curgătoare, aşa că, imediat după ce temperaturile au crescut, cadavrul a ieşit la suprafaţă”, a declarat cms. şef Emilian Nicolae. Pe malul Canalului au sosit, în scurt timp, criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, care au început examinarea preliminară a cadavrului. Oamenii legii au descoperit asupra lui Bogdan Mitu suma de 6.000 de lei, actele garsonierei din oraşul Feteşti, în care locuia împreună cu Gabriela Mitu, telefonul mobil, un set de chei şi portofelul în care a fost găsit şi documentul său de identitate. Anchetatorii cred că Bogdan Mitu avea de gând să vândă locuinţa din Feteşti. „Aceasta pare a fi singura explicaţie, având în vedere faptul că avea actele locuinţei la el”, a precizat cms. şef Dumitru Catană, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

„ADEVĂRUL A IEŞIT LA SUPRAFAŢĂ!”. La aproape o oră după găsirea cadavrului, pe malul Canalului a ajuns şi Doina Mitu, mama lui Bogdan. În momentul în care şi-a recunoscut fiul, femeia a izbucnit în lacrimi şi a început să strige de durere. „L-am recunoscut imediat după ce am văzut brăţările pe care le are pe mână. Eu i le-am adus de la mănăstire. Este Bogdan, băiatul meu!”, a spus Doina Mitu, înainte de a fi luată de lângă trupul neînsufleţit de cele două prietene care o însoţeau. „Îmi amintesc că pe 2 ianuarie a venit la mine şi mi-a spus: „Mamă, eu nu mai am nicio şansă să mai scap. Să ai grijă de tine şi de viaţa ta!”. Era atât de bolnav... Acum adevărul a ieşit la suprafaţă ca untdelemnul. Toţi l-au făcut criminal, au vorbit despre el toţi oamenii care nu aveau dreptul să facă asta. El a fost mereu nevinovat, bietul de el...”, a mai spus femeia. În clipa în care trupul lui Bogdan Mitu a fost urcat în maşina mortuară Doina Mitu a fost la un pas să leşine. Corpul lui Bogdan Mitu a fost transportat la morga Spitalului Municipal Medgidia, pentru efectuarea necropsiei. Vineri după-amiază, specialiştii au dat publicităţii primele concluzii. „Moartea a fost violentă. Am constatat că decesul a survenit ca urmare a asfixiei mecanice prin înec. Pe corpul bărbatului nu au fost identificate leziuni traumatice. S-au recoltat probe biologice, care urmează să fie folosite pentru efectuarea unor analize mai amănunţite”, a declarat dr. Mihai Onciu, şeful Serviciului de Medicină Legală Constanţa. „Am urmărit să stabilim şi dacă acesta suferea de o boală incurabilă, dar până în acest moment nu putem trage o concluzie clară. Examenul microscopic ne va edifica în această privinţă”, a adăugat dr. Mihai Onciu.

„FAC MOARTE DE OM PENTRU VOI!”. Pe baza listingului telefonic, anchetatorii au aflat că, în ziua tragediei, Gheorghe Deli-Iorga, principalul suspect în cazul asasinării soţilor Garoafă, părinţii Gabrielei Mitu, a vorbit aproape în permanenţă cu Bogdan Mitu. Informaţiile furnizate de operatorii de telefonie mobilă arată că primul telefon a fost dat de Bogdan Mitu, în jurul orelor 08.00. Au urmat încă zece convorbiri, ceea ce contrazice afirmaţiile lui Deli-Iorga, care susţinea că, la un moment dat, s-a îngrijorat foarte tare pentru că Bogdan Mitu nu i-a mai răspuns. Potrivit anchetatorilor, în intervalul 09.30 – 11.00, Bogdan Mitu l-a sunat pe Gheorghe Deli-Iorga de 14 ori. Medicii legişti au stabilit că părinţii Gabrielei au fost asasinaţi în intervalul 10.30 – 11.00. Gheorghe Deli-Iorga le-a spus poliţiştilor că, în momentul în care l-a anunţat pe Bogdan Mitu că i-a ucis socrii, acesta a început să ţipe la el. Principalul suspect a mai declarat în timpul audierilor că îşi dorea foarte mult ca Bogdan şi Gabriela să se întoarcă în Cernavodă şi să se mute înapoi în casa familiei Garoafă. Surse judiciare spun că, pe data de 2 ianuarie, cu o zi înainte de tragedia care a şocat o ţară întreagă, Gheorghe Deli-Iorga a mers la Feteşti, unde a discutat timp de aproape o jumătate de oră cu Bogdan Mitu, chiar în uşa garsonierei. La un moment, acesta i-a spus lui Bogdan Mitu că ar face orice pentru el şi Gabriela, „chiar şi moarte de om”.

FILMUL CRIMELOR. Pe baza declaraţiilor date de Gheorghe Deli-Iorga, anchetatorii au reuşit să refacă în amănunt traseul principalului suspect al dublului asasinat petrecut pe data de 3 ianuarie pe strada Călăraşi. Povestea de coşmar a început în jurul orelor 08.00, atunci când Gheorghe Deli-Iorga a ajuns la locul de muncă. La puţin timp după ce tânărul şi-a început programul, spun oamenii legii, acesta a primit telefonul blestemat care avea să-i schimbe pentru totdeauna viaţa. “L-a sunat prietenul lui cel mai bun, Bogdan Mitu, care se afla într-o stare de spirit foarte ciudată. Acesta i-a vorbit despre problemele de sănătate grave pe care le avea şi i s-a plâns că soţia lui, Gabriela, nu-l mai înţelege şi că se ceartă tot mai des cu ea. Bogdan Mitu a încheiat dialogul pe un ton ultimativ, spunându-i că pentru el viaţa nu mai are nicio importanţă” a declarat procurorul de caz. Gheorghe Deli-Iorga le-a spus anchetatorilor că a plecat imediat de la serviciu şi că mai întâi a mers acasă. Tulburat de ultimele cuvinte ale prietenului său, acesta a golit o sticlă întreagă de coniac. Apoi s-a îmbrăcat şi a plecat spre domiciliul soţilor Petre şi Elena Garoafă. Gheorghe Deli-Iorga a declarat la audieri că a stat de vorbă cu soţii Garoafă timp de aproape o oră, în încercarea de a-i convinge pe aceştia să discute cu Gabriela despre problemele pe care le avea în căsnicie. Era convins că intervenţia părinţilor ar putea să schimbe comportamentul tinerei faţă de Bogdan. La un moment dat, Petre Garoafă l-a rugat pe tânăr să-l ajute să care ceva la subsolul locuinţei. Gheorghe Deli-Iorga le-a spus oamenilor legii că a continuat să-i povestească tatălui Gabrielei despre problemele conjugale ale fiicei sale, fără să-şi dea seama că bătrânul începe să-şi piardă răbdarea. “Suspectul a declarat că, pe parcursul dialogului, Petre Garoafă s-a enervat şi a început să îl înjure şi că bărbatul a apucat un cuţit cu care l-a ameninţat. Suspectul susţine că l-a dezarmat pe Petre Garoafă şi apoi l-a înjunghiat. Zgomotele au fost auzite de Elena Garoafă”, a precizat procurorul de caz. Femeia a pus şi ea mâna pe un cuţit în încercarea de a se apăra de agresorul care urcase şi care, plin de sânge, se îndrepta spre ea. Nu a avut nicio şansă în faţa atacatorului. Anchetatorii spun că Gheorghe Deli-Iorga i-a smuls arma din mână şi a lovit-o de mai multe ori. Cu ultimele puteri, femeia s-a îndreptat spre o uşă, într-o încercare disperată de a scăpa din mâinile agresorului, dar acesta a ajuns-o din urmă, a tras-o înapoi şi i-a aplicat loviturile fatale. “Mâna nu mi se mai oprea…”, le-a spus Gheorghe Deli-Iorga procurorilor în timpul audierilor.

S-A ASCUNS ÎN CASĂ. Totul se întâmpla în jurul orelor 11.30. Imediat după ce a realizat ce făcuse, spun oamenii legii, Gheorghe Deli-Iorga a fugit acasă. După aproape o oră şi jumătate, tânărul s-a speriat şi s-a hotărât să se întoarcă în casa soţilor Garoafă, pentru a-şi acoperi urmele. El le-a spus anchetatorilor că mai întâi a înfăşurat cadavrul lui Petre Garoafă într-un covor şi l-a ascuns sub patul de la subsol, după care a înghesuit cadavrul Elenei Garoafă în şifonier, blocând uşile cu un fotoliu. Principalul suspect le-a mai spus anchetatorilor că a şters cu nişte cârpe bălţile de sânge de pe podelele imobilului şi că a aşternut pe jos mai multe pleduri curate. Acesta a luat apoi de pe jos cele două cuţite şi s-a îndreptat spre ieşire. “În momentul în care a realizat, însă, că strada este plină de oameni care l-ar putea observa părăsind casa celor două victime, acesta s-a răzgândit şi s-a ascuns în subsolul locuinţei”, a declarat procurorul de caz. Între timp, poliţiştii din Cernavodă aflaseră că Bogdan Mitu şi-a înecat soţia în apele Canalului Dunăre – Marea Neagră, iar oamenii încercau să dea de urma părinţilor tinerei, pentru a le da teribila veste. Rând pe rând, în gospodăria soţilor Garoafă au intrat vecinii, poliţiştii din Cernavodă şi mai mulţi asistenţi sociali care îi căutau pe soţii Garoafă. Pare incredibil faptul că, în tot acest timp, Gheorghe Deli-Iorga se afla în casă, aşteptând un moment prielnic pentru a fugi. După câteva ore petrecute în locuinţa soţilor Garoafă, Gheorghe Deli-Iorga a reuşit să iasă fără a fi văzut…Acesta a fost arestat preventiv pe data de 6 ianuarie pentru comiterea infracţiunii de omor deosebit de grav.