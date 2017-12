Cadre medicale înjurate și lovite la locul de muncă!

Incidentul grav care s-a petrecut la finele anului trecut la Spitalul Elias din Capitală, când o asistentă medicală a fost agresată violent de un pacient, mai exact acesta încercând să o strângă de gât, în altercație femeia alegându-se cu un picior rupt, a pus capac, determinându-i pe reprezentanții Federației ”Sanitas” să treacă la măsuri. Mai precis, la nivel național a demarat Campania ”Nu agresați cadrele medicale”. În țară sunt organizate dezbateri cu reprezentanții autorităților statului, manageri de spitale și angajați din sistem pentru evitarea tuturor situațiilor conflictuale ce conduc la acte de violență. Joi, 18 februarie, reprezentanți ai ”Sanitas”, dar nu numai, au ajuns și la Constanța. Prim-vicepreședintele ”Sanitas”, Marius Sepi, a declarat că lipsa de protecție a corpului medical la locul de muncă și agresiunile sunt din ce în ce mai dese, fapt ce indică necesitatea adoptării unui cadru legislativ care să apere angajații.

STATISTICI Studii recente au arătat că aproximativ 85% din personalul medical chestionat este agresat verbal la locul de muncă, iar 10,2% este agresat fizic. Timpul de așteptare sau refuzul de a accepta diagnosticul pus sunt doar două dintre motivele pentru care angajații din sistem sunt agresați, arată un studiu al Colegiului Medicilor din București. Din păcate, puțini angajați depun plângeri. ”Angajații trebuie să se simtă în siguranță la locul de muncă. Nu poți desfășura o activitate medicală în condiții de stres și să ai rezultate. Este nevoie ca personalul sanitar să fie protejat, iar în cazul în care se întâmplă să fie agresat, să depună plângere”, a declarat Sepi. Acest lucru, însă, nu se întâmplă, salariaților fiindu-le teamă, a precizat și președintele ”Sanitas” Constanța, Nicolae Manea. Printre asistenții care nu au depus plângere, deși au recunoscut că au fost agresați, se numără și Iuliana Carmen Șeitan, asistent medical, bloc operator-chirurgie pediatrică - Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța. ”Da, am fost agresată, dar am încercat să aplanez atât cât am putut situația. Sunt cazuri mult mai grave. De exemplu, agresiunea verbală, după accidentul de la Colectiv. Ne-a durut pe toți, dar trebuie să se știe că colegii noștri din București au făcut tot ce au putut”, a spus cadrul medical. Ea și-ar dori ca meseria pe care crede că toți asistenții medicali o practică cu dedicație și cu dăruire să fie nu neapărat apreciată, ci respectată. ”Simt că nu sunt respectată, din multe motive, legislativ, financiar”, spune ea. Următoarea dezbatere are loc pe 23 februarie, la Iași. În urma discuțiilor, pe 14 martie, la București, va avea loc o conferință de prezentare a concluziilor și propunerilor privind identificarea și soluționarea situațiilor conflictuale cel mai des întâlnite în unitățile sanitare.