Căldură mare! Vezi avertizarea meteorologilor!

Un val de căldură s-a abătut peste România la sfârșit de săptămână. Inclusiv Dobrogea se află sub avertizare meteo de caniculă şi disconfort termic, până duminică, 31 iulie. Cel mai rău este la amiază, când se înregistrează local temperaturi maxime de 36 - 37 de grade Celsius. Meteorologii avertizează și asupra unui alt fenomen. Ei spun că, pe lângă căldura insuportabilă, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată. Local vor fi averse, izolat torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, posibil, grindină, în zilele de joi şi vineri (28 şi 29 iulie) mai ales în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar sâmbătă şi duminică (30 şi 31 iulie) îndeosebi în est, centru şi zona de munte. Sâmbătă și duminică, maxima zilei va ajunge până la 35 de grade C în Dobrogea, iar cerul va fi variabil. Luni, 1 august, va fi și mai cald. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade C.

UNDE POȚI CERE AJUTOR DACĂ TE-A DOBORÂT CANICULA

Având în vedere temperaturile destul de ridicate și gradul de disconfort termic accentuat, Primăria municipiului Constanța a asigurat ca măsuri de prevenție, dozatoare de apă rece, pentru a veni în sprijinul constănțenilor, în următoarele locații: Club pensionari Km 4-5, Șoseaua Mangaliei nr. 86; Club pensionari Far, strada Aurora nr. 2, bl. PF1; Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul de la Teatrul de Stat „Oleg Danovski“; Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul din Tomis II; Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul de la Casa de Cultură; Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul din Faleză Sud (Poarta 6); Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în Parcul Tăbăcărie - „Țara piticilor“; Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în piațeta Badea Cârțan; Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul de la CET; Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul de la Gară; Club pensionari Poarta 6 - strada Brizei, bl. FD3; Club pensionari Casa de Cultură, b-dul Lăpușneanu nr. 66, bl. LE 9.

Pe lângă cele 12 centre, Primăria Constanța în parteneriat cu S.C. RAJA S.A. au amplasat alte șase corturi dotate cu dozatoare de apă rece și asistență medicală de urgență, în următoarele locații: Poarta 2, lângă stația RATC; Delfinariu, stație RATC cu direcția de mers spre Mamaia; Mircea cel Bătrân, în fața Centrului Militar Zonal, stația de autobuz; Tomis III, în apropiere de ANAF; Spitalul Județean Constanța - pe str. Nicolae Iorga; City Park Mall.