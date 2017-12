Campioana HCM merge optimistă la Berlin

06:31:01 / 15 Mai 2014

17 LOCURI DISPONIBILE

EXCURSIE CU PLATA IN RATE! IN 6 - 12 LUNI! Vom pleca din Constanta joi astazi ora 18.00 (ne intalnim la 17.30) din fata salii sporturilor si vom merge pe traseul Constanta - Arad - Budapesta - Bratislava - Praga. Ne vom caza in Praga vineri/sambata 16/17 mai. Avem o noapte de distractie!!! La Praga zilele acestea este festivalul berii! Praga fiind un oras cu o viata de noapte ... incitanta! Plecam sambata dimineata din Praga dupa micul dejun. Ajungem la Berlin si mergem la meci(uri). Dupa meci(uri) stam pana seara tarziu in Berlin. Cazare langa Berlin sambata/duminica 17/18 mai. Berlinul este un oras extraordinar si are destule atractii si sigur veti avea ce vedea! Duminica plimbare prin oras si seara la sala. Dupa meci mergem in oras sa mancam si spre miezul noptii plecam spre casa pe traseul Berlin - Dresda - Praga - Bratislava. Ne oprim pt aproape 24 de ore in Bratislava. Luni 19 mai suntem la Bratislava. Ramanem in Bratislava si o vizitam. Bratislava chiar merita sa fie vazuta! Luni/marti 19/20 mai cazare la Bratislava. Marti dimineata la ora 7,00 plecam spre casa iar marti la ora 23,00 suntem in Constanta. Costul excursiei: 190 euro (transport + cazare). La hotelurile Ibis din Praga si la Hotel Goldener Hahn de langa Berlin avem si mic dejun inclus. Data limita de inscriere: miercuri 14 mai ora 21.00 Pentru cei care doresc sa mearga si la FINAL FOUR este bine de stiut ca biletele costa 49 EURO si sunt valabile pentru toate cele 4 meciuri. Cele 2 din prima zi + finala mare si finala mica! Mai sunt 17 locuri libere ( camerele si locurile din autocar fiind libere puteti veni direct la autocar)! Telefon: 0724 650 340 Sorin Mihailescu