Când revin ploile? Vezi ce spun meteorologii!

Următoarele zile vor fi caracterizate de un regim termic normal pentru această perioadă a anului în Dobrogea, cu medii ale temperaturilor maxime de 29 - 30 de grade Celsius și ale celor minime de 18 - 20 de grade C. O uşoară încălzire, spre o medie de 31 - 32 de grade C a valorilor pe timpul zilei, va avea loc pe 10 şi 11 august, când și minimele vor urca spre aproximativ 21 de grade C. În intervalul 12 - 14 august vremea se va răcori, urmând ca valorile medii diurne să se situeze între 26 și 28 de grade C, iar cele minime nocturne să scadă spre 16 - 17 grade C, se arată în prognoza meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 8 - 21 august. Săptămâna viitoare urmează a se înregistra valori medii diurne de aproximativ 28 de grade C și minime de 17 - 18 grade C. Ploi pe arii restrânse, în general slabe cantitativ, sunt prognozate pentru datele de 12 și 13 august, în timp ce, în celelalte zile ale intervalului de prognoză, probabilitatea de apariție a ploilor de scurtă durată va fi redusă.