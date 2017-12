Când vom avea rezultate certe în tratamentul care vindecă 100% hepatita C

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, a declarat, ieri, că în aproximativ o lună va putea să prezinte rezultate concrete în tratamentul modern al hepatitei C, precizând că se ia în calcul şi interferonul free. ”O să fie o surpriză, o să fie foarte repede. Ne gândim la modul foarte serios la interferonul free”, a declarat preşedintele Casei. Întrebat ce înseamnă foarte repede, Ciurchea a spus că ar putea fi vorba de încă o lună, iar acest lucru ar fi posibil datorită faptului că scad preţurile la medicamente. ”Reducem preţurile nu pentru că aşa vrem noi, ci pentru că terapia pentru hepatită va fi pe cost-volum şi vom negocia un preţ suportabil pentru România. Noi sperăm să obţinem un preţ foarte bun, pe care să îl putem şi plăti. Dacă mă întrebaţi pe mine, nu aş vrea să plătesc mai mult decât pe actualul tratament, dar este vorba de puterea de negociere a fiecăruia, pentru că vrem să asigurăm tratamentul pentru cât mai mulţi pacienţi”, a adăugat preşedintele CNAS. Oficialul susține că este nevoie de un program multianual, explicând că hepatita nu poate fi tratată într-un singur an. ”În aproximativ o lună, probabil că o să vedeţi lucruri concrete. Este vorba de tratamentul modern al hepatitei C. Numărul de pacienţi depinde de preţul la care vom ajunge prin negociere”, a spus preşedintele CNAS.