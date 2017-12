Cântecul de lebădă al inflației

SCUMPIRE ÎNAINTE DE IEFTINIRE Prețurile de consum au urcat cu 0,5% în mai, față de aprilie, iar rata anuală a inflației a crescut de la 0,8 la 1,2%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 1,2% și mărfurilor nealimentare cu 0,8% și majorării tarifelor serviciilor cu 2,1%, potrivit datelor prezentate ieri de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari scumpiri, față de aprilie, au fost consemnate la cartofi și fructe proaspete (13%), fructe și conserve din fructe (6,94%), precum și la legume și conserve din legume (5,14%). În schimb, s-au ieftinit ouăle (-4%) și fasolea boabe și restul leguminoaselor (-2,74%). La mărfuri nealimentare, combustibilii s-au scumpit cel mai puternic (+1,25%), urmați de încălțăminte, autoturisme și piese de schimb, energie electrică și gaze (0,3% fiecare). În cazul serviciilor, cel mai mult au crescut tarifele la transport aerian și telefonie (0,66% fiecare). Comparativ cu decembrie 2014, prețurile alimentelor au urcat cu 2,5%, cele ale mărfurilor nealimentare cu 1,55%, iar cele ale serviciilor - cu 1%.

SUB ZERO Banca Naţională a României (BNR) estimează, pentru finele acestui an, o rată a inflaţiei de 0,2%, în coborâre de la prognoza de 2,1%, ca urmare a reducerii la 9% a TVA pentru alimente, de la 1 iunie. Pentru decembrie 2015, BNR și-a revizuit în scădere proiecția de inflație, de la 2,4 la 1,9%. De notat este că estimările BNR nu includ posibila reducere a cotei generale de TVA de la 24 la 20%, de la 1 ianuarie 2016, întrucât decizia nu a fost adoptată încă. „Reducerea TVA la alimente a influențat anticipațiile inflaționiste pe termen scurt, adică 12 luni, interval în care indicatorul va fi în jur de 0%, uneori chiar sub 0%. Pentru 2017, rata anticipată de inflație se consolidează undeva la 2% - intervalul nostru ținut“, spunea guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea celui mai recent raport asupra inflației.