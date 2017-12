Câştigătorii premiilor Pulitzer 2012

Publicaţia ”Philadelphia Inquirer” a câştigat Premiul Pulitzer pentru Servicii Publice, la ediţia din 2012 a acestor prestigioase distincţii, care au fost acordate de Universitatea Columbia din New York. Publicaţia din Philadelphia a câştigat premiul pentru ”explorarea violenţei din şcolile de stat”, învingând pe ceilalţi nominalizaţi de anul acesta, ”The New York Times” şi ”Miami Herald”. Şi un ziar din Pennsylvania, ”The Patriot-News”, a primit premiul Pulitzer pentru reportaj local, pentru acoperirea subiectului scandalului de pedofilie de la Universitatea de Stat Penn. Cazul celui care a fost asistentul celebrului antrenor de fotbal american Joe Paterno, Jerry Sandusky, ar putea fi numit cel mai grav scandal din domeniul sportului. Mai precis, Jerry Sandusky a fost pus sub acuzare pentru agresiune sexuală asupra unui număr de opt minori, în perioada 1994 - 2009. Ceea ce a şocat opinia publică a fost faptul că, deşi conducerea clubului în frunte cu Joe Paterno ştia de comportamentul asistentului faţă de copii, aceasta nu a reacţionat pentru a-l opri pe pedofil.

Printre ceilalţi câştigători de anul acesta ai premiilor Pulitzer se numără ”The New York Times”, care a obţinut premiul pentru reportaj internaţional, dar şi pe cel pentru jurnalism analitic şi ”The Tuscaloosa News” din Alabama, la categoria breaking news, pentru reportajele despre o tornadă care a devastat oraşul în aprilie anul trecut. ”The Huffington Post” a câştigat primul său premiu Pulitzer, pentru reportaj naţional. Anul acesta nu au fost acordate premiile la categoriile Ficţiune, o premieră din 1977 şi Editorial.

Administrate de Universitatea Columbia, Premiile Pulitzer sunt cele mai prestigioase trofee acordate presei americane. Ele au fost create în 1904, de jurnalistul american de origine maghiară Joseph Pulitzer şi sunt acordate anual autorilor celor mai bune reportaje, fotografii, romane şi înregistrări muzicale, împreună cu un cec de 10.000 de dolari.

Lista completă a premiilor:

Jurnalism

Servicii publice – ”The Philadelphia Inquirer”

Breaking News - redacţia de ştiri a publicaţiei ”The Tuscaloosa-News” (Alabama)

Jurnalism de investigaţie - Matt Apuzzo, Adam Goldman, Eileen Sullivan şi Chris Hawley de la The Associated Press şi Michael J. Berens şi Ken Armstrong de la ”The Seattle Times”

Jurnalism analitic - David Kocieniewski de la ”The New York Times”

Jurnalism local - Sara Ganim şi redacţia de la ”The Patriot - News Staff, Harrisburg”, Pennsylvania

Jurnalism naţional - David Wood de la ”The Huffington Post”

Jurnalism internaţional - Jeffrey Gettleman de la ”The New York Times”

Cel mai bun articol - Eli Sanders de la ”The Stranger”, Seattle

Comentariu - Mary Schmich de la ”Chicago Tribune”

Cronică - Wesley Morris de la ”The Boston Globe”

Caricatură - Matt Wuerker de la Politico

Fotografie breaking news - Massoud Hossaini de la Agence France-Presse

Fotoreportaj - Craig F. Walker de la ”The Denver Post”

Arte

Teatru – ”Water by the Spoonful” de Quiara Alegria Hudes

Istorie – ”Malcolm X: A Life of Reinvention” de Manning Marable

Biografie – ”George F. Kennan: An American Life” de John Lewis Gaddis

Poezie – ”Life on Mars” de Tracy K. Smith

Non ficţiune – ”The Swerve: How the World Became Modern” de Stephen Greenblatt

Muzică – ”Silent Night: Opera in Two Acts” de Kevin Puts