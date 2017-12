Cătălin Moroşanu s-a calificat în finala Superkombat de la Milano

Luptătorul Cătălin Moroşanu s-a calificat în finala circuitului Superkombat, programată în data de 22 noiembrie, la Milano, după ce l-a învins săptămâna trecută pe olandezul Brian Dowes la al cincilea Mare Premiu Mondial din acest an, la Almere, se arată într-un comunicat. "E o victorie importantă pentru mine, mai ales că în ultimii doi ani am absentat de la finală. Mă bucur şi pentru faptul că voi lupta pentru prima dată în Italia, acolo unde există o comunitate mare de români şi sper să am parte de susţinere cel puţin la fel ca cea din Olanda, unde galeria noastră a fost numeroasă", a declarat Moroşanu. În cadrul primei galei produse de Eduard Irimia în Olanda a luptat şi elevul lui Ciprian Sora, Cristian Spetcu, acesta terminând la egalitate cu tunisianul Hamza Soesie la capătul a patru runde. Finala turneului piramidal la categoria grea a fost câştigată de marocanul Tarik Khbabez, cel care ar putea să-i fie chiar adversar lui Moroşanu în finala de la Milano. Pentru Superkombat urmează a doua gală consecutivă organizată în străinătate, în 25 octombrie, la Geneva, Elveţia, unde va avea loc Final Elimination. Capul de afiş va fi confruntarea dintre Andrei Stoica şi spaniolul Moises Baute pentru titlul mondial. După Moroşanu, în finala de la Milano ar putea ajunge şi Bogdan Stoica, singurul român prezent în meciurile eliminatorii de la Geneva.