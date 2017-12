Câţi bani au în conturi bugetarii de top ai ţării?

SUME MAI MULT DECÂT DOLOFANE Cei mai importanţi 20 de bugetari ai României au în bănci aprox. trei milioane de euro. Econtext a prezentat sumele pe care le deţin în conturi bancare liderii sectorului bugetar din România selectând 20 de nume, ce reprezintă, practic, crema sectorului public din ţara noastră. Sumele prezentate sunt cele pe care le deţin aceştia în conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii. Pe scurt, economiile acestora. Cei mai mulţi au economii în mai multe valute, dar toate sumele au fost convertite în euro. În plus, sunt situaţii în care o parte din bani sunt pe numele soţiei/soţului, dar şi acestea au fost adunate. Suma exactă a averilor este 2.607.027 de euro. Dintre bugetarii selectaţi, cel mai dolofan cont este deţinut de către preşedintele CEC, Radu Gheţea. În total, el are în conturi suma de 1.311.485 euro, adică jumătate din cât au toţi cei 20 de bugetari. După el, urmează preşedintele României, Traian Băsescu, cu puţin peste 200.000 de euro (204.892 euro). Locul trei este ocupat de managerul Spitalului Universitar Bucureşti, Cătălin Cîrstoiu. El are economii în valoare de 189.390 de euro. Trei demnitari nu au nici un ban pus la păstrare. Mai exact, este vorba de procurorul general al României, Codruţa Kovesi, inspectorul şcolar general din Bucureşti, Cristian Alexandrescu şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Constantin Cerbulescu. De asemenea, alţi trei au sume de până într-o mie de euro, fiind preponderent conturi curente.

