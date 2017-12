Ce au reușit medicii constănțeni se face rar în România

Medicii Secției de Ortopedie și Traumatologie Medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța au adus în cadrul unității sanitare abordări medicale (intervenții) de ultimă generație, multe dintre ele fiind realizate pentru prima oară în cea mai mare unitate sanitară din Dobrogea. Ei au reușit o nouă premieră chiar zilele trecute, mai exact o artroscopie a șoldului, intervenție pe care o realizează doar 2 - 3 medici în România, potrivit șefului Clinicii de Ortopedie și Traumatologie Medicală a SCJU Constanța, dr. Alexandru Șerban. ”A fost supusă intervenției în premieră o pacientă cu o afecțiune destul de rară, și anume o artrită septică a șoldului, a articulației coxofemurale, fără o operație prealabilă făcută cu toate fenomenele de infecție, de stare proastă. Ne-am gândit și am luat decizia, întreaga echipă, de a face o artroscopie a șoldului. Această artroscopie este uzuală în toată țara, în lume, la nivelul genunchiului, cotului, gleznei”, a declarat medicul-șef. Tot el a explicat că în urma unor investigații imagistice repetate s-a văzut exact despre ce este vorba, așa că s-a intervenit artroscopic. ”S-a vizualizat articulația coxofemurală, care este adâncă, și s-a reușit spălarea întregii articulații cu ser și antibiotic, astfel încât în 24 de ore starea sa s-a îmbunătățit, mobilitatea șoldului, scăderea durerilor”, a adăugat dr. Șerban.

INTERVENȚIE MINIM INVAZIVĂ La rândul său, dr. Mihaela Camelia Țecu, specialist de ortopedie, artroscopie și medicină sportivă, a precizat că ”tratamentele ortopedice moderne se pot realiza datorită noilor tehnologii și acestea se adresează unei patologii variate, dar și unei categorii variate de pacienți, atât vârstnici, cât și tineri, sportivi mai ales”. ”Artroscopia de șold este o intervenție minim invazivă care se efectuează cu ajutorul unei camere cu care putem vizualiza articulația șoldului, cu care putem diagnostica patologia întâlnită, dar o putem trata în același timp operator. Toate acestea se realizează printr-o incizie mică, ceea ce duce la o recuperare rapidă a pacientului, spre deosebire de tehnicile clasice”, a adăugat medicul.

”MI-AM REVENIT FOARTE REPEDE” Pacienta care a fost supusă intervenției în premieră la Constanța, Elena Jurcă, de 56 de ani, din Medgidia, a povestit că este pentru prima oară într-un spital cu o problemă atât de serioasă. ”Am ajuns aici la recomandările unor doctori de la Techirghiol, eram la recuperare. Am un început de artroză, am făcut niște injecții și cred că m-am infectat. D-aia am ajuns aici cu asemenea probleme. Acum sunt foarte bine și le mulțumesc din tot sufletul doctorilor care m-au ajutat să-mi revin. Eram rău, aveam dureri, am făcut febră mare. După operație mi-am revenit foarte repede, zilele următoare mă externează deja. Nici nu mă așteptam”, a spus femeia.

Articulația șoldului este ultima abordată artroscopic, în Secția de Ortopedie a SCJU realizându-se până în prezent, în afara articulației șoldului, artroscopii la nivelul gleznei, genunchiului, umărului, cotului, pumnului, potrivit dr. Titi Băjenescu, medic ortoped în cadrul secției. Clinica de Ortopedie a SCJU este similară unităților de profil din Europa, investiția de 10 milioane de euro fiind suportată integral de Consiliul Județean Constanța, la inițiativa președintelui ales, Nicușor Constantinescu. Cei mai mulți medici au fost atrași din Capitală printr-un program al inițiatorului proiectului de amenajare la standarde europene a Clinicii, care presupune inclusiv acordarea de locuințe de serviciu. În cei trei ani de funcționare a Clinicii, niciun pacient nu a mai fost trimis la București, potrivit declarației medicului-șef Alexandru Șerban.