Ce bancă acordă cel mai bun credit imobiliar?

Cert este faptul că tot mai mulţi români vor să-şi cumpere o locuinţă, însă capacitatea financiară nu le permite să obţină un credit mai mare. Deşi oferta băncilor este diversificată, comisioanele şi dobînzile practicate cîntăresc mult în accesarea unui astfel de produs. Atenţia celor interesaţi să solicite un credit imobiliar sau ipotecar trebuie să fie extrem de mare la condiţiile de creditare, întrucît urmează să se îndatoreze băncilor în următorii 30 de ani… De exemplu, în cazul unui solicitant al cărui venit este de 2.000 de lei pe lună şi care nu mai are alte obligaţii financiare, se poate obţine un credit de pînă la 31.000 de euro, în funcţie de banca pe care o alege. În schimb, valoarea creditului este mai puţin importantă faţă de costurile acestui împrumut. Dacă solicitaţi un astfel de împrumut de la BCR, suma maximă pe care puteţi obţine este de 31.380 de euro, pe o perioadă de 30 de ani. Rata lunară în primul an este fixă, în valoare de 208 euro, dobînda fiind fixă în primul an de 6,2%. Comisionul de acordare este de 2,5%, la care se adaugă un comison de întocmire şi de analiză a dosarului în valoare de 300 de lei. De asemenea, se mai percepe un comison lunar de administrare de 0,05% care este inclus în rată, iar la încheierea contractului de creditare trebuie să semnaţi un contract de asigurare cu o firmă agreată de bancă. Asigurarea trebuie să fie cesionată în favoarea băncii, costul asigurării fiind suportat de către cel care solicită creditul.

La UniCredit şi HVB Bank, suma maximă ce poate fi obţinută cu un venit de 2.000 de lei este de 26.800 de euro, bani ce trebuie să fie rambursaţi în 25 de ani. Dobînda este de 5,95% pe an, variabilă. De asemenea, prima rată lunară ar fi de 228 de euro. Ratele sînt descrescătoare, ultima rată ajungînd la 174 de euro. Comisionul de acordare este de 2,3%. Se mai percepe un comision lunar de administrare de 0,2% care este inclus în rata lunară. Totodată, se mai plăteşte o taxă de evaluare a imobilului în valoare de 350 de lei şi o taxă de înregistrare în arhiva electronică de 53,5 lei. Asigurarea este oferită gratuit de către bancă. În schimb, la Banca Românească, cei cu un venit lunar de 2.000 de lei pot obţine un credit imobiliar de maximum 29.773 de euro, ce se rambursează în 30 de ani. Rata lunară în primul an este de 207 euro, dobînda fiind de 5,9% în primul an de creditare. Pentru acest credit nu se achită decît un comision de retragere a banilor de la ghişeul băncii, de 0,35%, şi o taxă de evaluare a imobilului de 80 de euro. Pentru un credit de 29.774 de euro s-ar plăti un comision de 105 euro. La încheierea contractului se încheie şi o asigurare de viaţă şi una de locuinţă, preţul lor fiind inclus în rata lunară.

La Bancpost suma maximă ce se poate obţine cu un venit de 2.000 de lei este de 28.690 de euro, ce trebuie rambursaţi în 30 de ani. Banca practică o dobîndă fixă în primul an de 6,9%. Ratele lunare în primul an sînt de 225 de euro, iar după primul an sînt descrescătoare, începînd cu 264 de euro. Pentru acordarea creditului, banca percepe un comision de 2% şi un comision de administrare de 0,15%, care este inclus în rata lunară. Taxa de evaluare este de 100 de euro pentru garsonieră sau apartamente şi de 4.600 de lei pentru casă sau teren. Şi în acest caz se semnează o poliţă de asigurare de viaţă şi de locuinţă a căror costuri sînt suportate de bancă.