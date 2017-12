Ce joburi bizare se caută pe piața muncii?

Dacă ești în căutarea unui job, probabil că ai întâlnit și tu anunțuri de angajare cel puțin bizare, unde cerințele postului sunt neobișnuite, iar atribuțiile și oferta salarială sunt îndoielnice. Dacă ești de părere că un job de secretară este ușor de obținut, vă prezentăm o astfel de ofertă unde ai avea nevoie de diplomă de master. Ca să fii secretară la Institutul de Cercetare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei“ din București, trebuie să ai o diplomă de licență în Științe Umane și Sociale, însă diploma de master în același domeniu reprezintă avantajul care îți poate aduce jobul mult râvnit. În plus, ca secretară la institut trebuie să ai competențe excelente de limba engleză, dar și o cunoaștere la nivel aprofundat a cel puțin una dintre limbile oficiale din Belgia, franceză sau germană, trebuie să ai experiență, aptitudini de organizare de evenimente, capacitate de lucru sub presiunea termenelor-limită și în perioade cu volum maxim, formare internațională... Și să nu vă închipuiți că secretara are atribuții de director dacă i se cer să aibă atâtea competențe! Nu! Noul angajat se va ocupa de păstrarea agendei, gestionarea corespondenței și a mijloacelor de comunicare ale directorului, va organiza deplasările oficiale, va actualiza baza de date a contactelor, va întocmi rapoarte și se va ocupa de alte activități de secretariat. Să mai precizăm că trebuie să susții un concurs public pentru acest post?... Un alt job care poate să le facă cu ochiul multor tinere este cel de Smart Chatter, care este disponibil în cadrul companiei Chat Up. Angajatorii spun că sunt în căutarea unei fete care poate susține o conversație mai mult de 5 minute, care să aibă coloană vertebrală și care să fi fost mai preocupată de a se dezvolta decât de a merge la coafor și prin cluburi. De ce s-ar plăti pentru un asemenea post? Răspunsul îl dau angajatorii: ”Pentru că, în acest secol, oamenii suferă de o boală de foarte multe ori nocivă - singurătatea. Și pentru că au ajuns să plătească mulți bani pentru un prieten virtual”. Pentru un astfel de post ar trebui să ai cunoștințe de limba engleză - conversațional, atenție la detalii, gândire structurată, abilități excelente de comunicare scrisă și orală, adaptabilitate, răbdare și capacitate de învățare.