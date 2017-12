Ce spune patronul „Lactate Brădet“ despre angajații găsiți cu E. Coli

Patronul companiei ”Lactate Brădet”, Marius Badea, a reacționat după ce 7 angajați ai fabricii au fost găsiți pozitiv cu E. Coli. El a spus miercuri, 16 martie, ”că niciun angajat al firmei nu este bolnav şi că niciun buletin recoltat din fabrică nu este pozitiv, toate fiind negative, iar cei 7 angajaţi nu lucrau direct cu brânza”. Badea a subliniat chiar că ”analizele legale sunt bune şi că niciun angajat al firmei pe care o conduce nu este bolnav, conform legislației române”. Totodată, acesta a spus că toți angajații sunt şcoliţi şi că a analizat probele din rafturi, iar rezultatele sunt toate negative. Potrivit patronului companiei, cei 7 angajaţi depistați cu E.Coli munceau la partea de produse ambalate, nu lucrau direct cu brânza, fără să aibă contact direct cu produsul. ”Renumita brânză care a fost găsită cu probleme în magazin a avut probă la noi în fabrică și a fost trimisă spre analiză în Germania. Contraproba noastră este negativă, deci trebuie căutat ce s-a întâmplat pe parcurs”, a spus el. ”Referitor la analizele de E.Coli, am zis că trebuie să facem orice investigații. De când am oprit producția și până acum, facem analize, am căutat să vedem dacă suntem sau nu vinovați. Nu există nicio dovadă până acum, ”Cantacuzino” a zis că nu există nicio legătură între moartea bebelușilor și produsele noastre. Vrem să ducem până la capăt lupta pentru a găsi cauza îmbolnăvirii bebelușilor”, informează patronul companiei ”Lactate Brădet”. Badea a explicat că ar fi fost 7 buletine de analiză cu purtători de E. Coli, despre care a spus că nu sunt relevante deoarece oamenii nu bagă mâna în produse. ”Noi am cerut analize la ”Cantacuzino” special ca să vedem dacă există vreo legătură. Nu a ieșit nimeni să spună că suntem într-o eroare. Produsele noastre sunt bune, chiar dacă acei oameni au E. Coli, produsele sunt de calitate. Dacă plecau de la noi produse cu probleme, nu aveam epidemie?”, a explicat Badea. Patronul acuză organele abilitate care au luat acele analize că nu l-ar fi informat şi că a aflat rezultatul analizelor din presă, deşi susţine că a solicitat informaţiile. Totodată, Badea susţine că niciun buletin recoltat din fabrică nu este pozitiv, toate fiind negative.