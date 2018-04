Cea mai mare navă de război din România a stârnit valurile Atlanticului

06:03:19 / 07 Aprilie 2018

RIMEMBER

RIMEMBER Distrugatorul MARASESTI a avut de infruntat doua furtuni, Furtuna din Golful Byscaia si furtuna (scandalul) provocata de reparatia navei. Pentru a putea participa la aplicatia STRONG RESOLVE '98, Statul Major General a hotarat ca nava Amiral a Marinei Militare MARASESTI sa execute o serie de reparatii si dotare. In acest scop a avut loc o licitatie publica la care au participat Santierul Naval Mangalia, REMARC S.A - Constanta, Santierul Naval Constanta, si MECONST S.A Constanta. Abia la a doua licitatie este declarata castigatoare firma REMARC. S-au estimat lucrari in valoare de cca 8,9 miliarde de lei fara TVA. Sumele au variat functie de situatia reala a navei si verificarile tehnice executate pe parcurs ale caror detalii nu fac obiectul prezentului comentariu. Dupa executarea lucrarilor s-a apreciat ca nava este apta sa participe la aplicatia din Marea Mediterana si din Oceanul Pacific. Cat de "bine" au fost executate lucrarile a reiesit din raportul intocmit de comandantul navei, comandorul Dumitru Preda, raport in care se mentionau nereguli si din care prezentam cateva: pilotul automat prezenta dereglari la lucrul in regim automat, radiolocatorul de navigatie a prezentat intreruperi in conditii dificile de navigatie, sistemul de pozitionare globala a necesitat schimbarea procesorului in portul Lisabona, in conditiile unui regim de mars cu valuri, la viteze mici, comenzile navei raspundeau necorespunzator din cauza uzurii morale si tehnice a pilotului de bord, toate aceste nereguli putand afecta grav siguranta navei si a echipajului, inclusiv prestigiul Marinei Militare Romane. In consecinta, in luna iunie1998 s-a dispus efectuarea unui control pentru verificarea modului de licitare si executarea lucrarilor. Departamentul de control al guvernului a constatat ilegalitatea licitatiei castigata de catre REMARC. care la data licitatiei nu indeplinea toate conditiile. Conducerea REMARC , respectiv marele maestru al combinatiilor PETRESCU TRAIAN , a intocmit o serie de documente menite sa spele murdaria, dar banii incasati au disparut. Singurii beneficiari au fost cei din conducerea REMARC si cateva grade superioare din Comandamentul Marinei MIlitare in frunte cu amiralul al carui nume ne scapa. In incheiere este necesar sa aratam ca datorita lui Petrescu Traian cu concursul fratilor Martin , au mai fost comise o serie de faradelegi pentru care nimeni n-a fost tras la raspundere, toate faptele, cu complicitatea interesata a organelor de cercetare, fiind prescrie.