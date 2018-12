Cel mai categoric succes pentru SSC Farul

După 4-1 cu ACS Poli Timişoara, în prima etapă a campionatului, SSC Farul Constanţa a obţinut cea mai categorică victorie din acest sezon, învingând sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 17-a a Ligii a 2-a, cu scorul de 5-0 (G. Păun 13, Kwadwo Twumasi 33, 43, Fotescu 40, Momodou 53), pe Luceafărul Oradea. Un succes conturat încă din prima repriză, după cele patru goluri marcate de jucătorii antrenaţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu, la capătul unei evoluţii foarte bune, care dă speranţe suporterilor farişti într-o serie pozitivă în acest final de sezon. Oaspeţii ar fi putut înscrie golul de onoare, dar Cătălin Țîră nu l-a putut învinge din penalty, în minutul 60, mingea trimisă de la punctul cu var fiind reţinută de portarul Mihai Popa.

Au evoluat următoarele formaţii - SSC Farul (antrenor Petre Grigoraş): M. Popa - Sabangeanu, Doumbia, Kwadwo Twumasi, C. Zanfir - Tudorică - Al. Grigoraş (cpt) (75 R. Licu), M. Fotescu (71 Iani), G. Păun (77 Mbaka), Momodou - N. Moise; Luceafărul (antrenor Cristian Lupuţ): B. Moga - Gunie, D. Oros (cpt.), V. Opriş, Al. Băican - C. Roşu (46 P. Mitrică), Preoteasa (34 V. Pop), Prejmerean, Al. Dulca (50 Peter) - G. Paraschiv, C. Ţîră. Cartonaşe galbene: Doumbia / Prejmerean, Al. Băican. A arbitrat: Constantin Olaru (Rm. Vâlcea).

În etapa viitoare, sâmbătă, 24 noiembrie, de la ora 13.00, SSC Farul va juca tot la Constanța, cu penultima clasată, Dacia Unirea Brăila.

„Sunt chiar foarte mulţumit. Am avut o primă repriză excelentă, iar în partea a doua puţină relaxare. Mă bucur foarte mult că au înţeles mesajul. Dacă nu am fi reuşit să câştigăm pierdeam puţin contactul cu echipele aflate deasupra noastră. O mobilizare exemplară. Scorul contează pentru moral. Felicit întreaga echipă pentru atitudine, pentru evoluţie. Victoria este un cadou pentru toţi fariştii, nu doar pentru mine”, a declarat antrenorul principal Petre Grigoraş, care a adăugat că nu există vreo problemă cu privire la pierderea meciurilor în care a fost utilizat jucătorul Rafael Licu, actele de transfer fiind în regulă: „Nu cred că cineva ar fi putut să legitimeze un jucător aflat sub contract”.

Celelalte rezultate ale partidelor din etapa a 17-a disputate sâmbătă: Pandurii Tg. Jiu - ACS Energeticianul 2-0, CS Baloteşti - ACS ASU Politehnica Timişoara 1-0, Academica Clinceni - Aerostar Bacău 2-1, Ripensia Timişoara - CS Mioveni 1-1, Dacia Unirea Brăila - Daco-Getica București 2-1, Metaloglobus Bucureşti - Chindia Târgovişte 0-0, ACS Poli Timişoara - Petrolul Ploieşti 0-1.

Duminică sunt programate ultimele două meciuri ale etapei - ora 11.00: Sportul Snagov - Universitatea Cluj (în direct la Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1), ora 13.00: UTA Arad - FC Argeş (Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1).

Clasament: 1. Chindia 39p (golaveraj: 36-17), 2. Petrolul 38p (34-14), 3. Clinceni 36p (35-12), 4. Snagov 36p (28-13), 5. U. Cluj 33p (38-13), 6. Mioveni 33p (30-12), 7. FC Argeş 32p (30-12), 8. Pandurii 24p (31-24), 9. Energeticianul 24p (25-21), 10. UTA 23p (25-23), 11. Daco-Getica 21p (27-27), 12. Metaloglobus 21p (14-30), 13. ASU Poli 20p (15-20), 14. Aerostar 18p (22-33), 15. Luceafărul 18p (21-35), 16. SSC FARUL 16p (26-37), 17. Ripensia 15p (19-30), 18. Baloteşti 14p (15-35), 19. Dacia Unirea 8p (16-50), 20. ACS Poli 5p (13-42).