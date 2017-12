Cel mai mare „selfie“ din lume, pe plajă, la Constanţa

Un super-eveniment demn de Cartea Recordurilor s-a petrecut, ieri seară, pe plaja din nordul staţiunii Mamaia, unde peste 500 de împătimiţi ai muzicii electronice s-au adunat în cortul The Mission, pentru a realiza cel mai mare „selfie“ din lume. Evenimentul, în premieră în România, a adus în mijlocul publicului echipa filmului regizat de Cristina Iacob, „#Selfie”, care a avut această iniţiativă. Sub supravegherea unui reprezentant al Guinness Book, Jack Brockbank, s-a realizat cel mai mare „selfie“ din lume, peste 500 de petrecăreţi din întreaga ţară fotografiindu-se concomitent cu smartphone-uri.

Sutele de participanţi la acest experiment inedit şi-au făcut „selfie-uri“, după care şi-au postat pozele pe record.selfieyourmovie.com şi s-au înregistrat cu contul personal de Facebook. Publicul prezent în cortul The Mission a fost filmat cu ajutorul unei drone.

Atmosfera a fost încălzită, la început, de MC George Vintilă, de actorul Levent Sali şi trupa Lala Band, care au urcat pe scena din cortul The Mission, devenind de-a dreptul incendiară odată cu apariţia îndrăgiţilor Smiley şi Alex Velea. După show-urile celor doi artişti, care au extaziat tinerii din public, pe scenă a urcat reprezentantul Guinness Book, Jack Brockbank, care a dat oficial startul mult-aşteptatului eveniment, la ora 22.00. În mulţimea celor dornici să intre în Cartea Recordurilor s-au aflat, pe lângă protagoniştii filmului „#Selfie”, Crina Semciuc, Olimpia Melinte, Flavia Hodja, Alex Călin, Vlad Logigan şi Levent Sali, şi Smiley şi Alex Velea. Conform procedurii Guinness, răspunsul oficial va fi anunţat în termen de 12 săptămâni.

Filmul „#Selfie", regizat de Cristina Iacob, va avea premiera în cinematografe pe 9 mai.

VEDETE ŞI SUTE DE PETRECĂREŢI S-AU IMORTALIZAT CONCOMITENT CU SMARTPHONE-URILE „În momentul în care am fost solicitat să particip la acest eveniment de către echipa care realizează filmul „#Selfie”, am fost foarte încântat şi am zis din prima „Da!”, pentru că nu voiam să ratez aşa ceva. În fond, vorbim de o primă intrare în Cartea Recordurilor a României cu un record ce priveşte un număr de poze „selfie“ realizate în acelaşi timp. Avem alături de noi pe oficialii Guinness World Records, care sunt aici pentru a valida acest record. Sperăm să reuşim să-l realizăm, pentru că ne-am strâns destul de mulţi. Eu m-am simţit extraordinar şi sper ca şi lumea care a fost prezentă să se fi simţit bine. Îmi doresc din tot sufletul să intru în Cartea Recordurilor. Îi mulţumesc domnului Adrian Sârbu pentru ideea genială de a face un astfel de eveniment, care să facă posibilă intrarea României în Guinness Book”, a spus sex-simbolul trupei LaLa Band, Dorian Popa.

„Cred că am făcut azi vreo patru-cinci „selfie-uri“. Trebuie să le arăţi prietenilor tăi ce faci, cum te simţi prin „selfie-uri“. Prin „selfie“, oamenii îşi documentează viaţa. Practic, fiecare om în parte are propriul său reality show”, a spus, ieri seară, şi Smiley. „Eu joc foarte puţin în filmul „#Selfie”, dar e… funny apariţia mea, pentru că e altceva decât ce fac în viaţa reală. Filmul este foarte fresh, pentru tineri, cu un subiect normal şi despre oameni normali”, a mai spus Smiley, care a promis că, după eveniment, va bea cu prietenii, dar nu prea mult, pentru că în această seară trebuie să fie pe scena emisiunii pe care o prezintă, „Românii au talent”.

„Scopul meu este să vă înscriu în Cartea Recordurilor. Vă doresc mult succes! Mamaia este un loc minunat”, a declarat, pentru ziarul „Telegraf”, reprezentantul Guinness World Records, Jack Brockbank.