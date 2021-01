Cele mai bune izolatii acoperisuri si mansarde cu vata-bazaltica de la magazinul de incredere e-izolatii.ro

Izolarea acoperisului unei casa este una ditre procedurile de la care nu se poate face rabat de calitate. Daca in interiorul casei putem alege un parchet pe buget sau gresie ieftina, pentru acoperis trebuie sa cumparam doar cele mai bune materiale. Magazinul e-ziolatii.ro ofera solutii utile pentru izolatii acoperisuri si mansarde cu vata-bazaltica, un material recunoscut la nivel mondial pentru proprietatile sale izolatoare si facilitatea prin care se monteaza.

Vata minerala sau vata bazaltica este un material de izolare foarte eficient, pastreaza perfect caldura in timpul iernii, reducand costurile de incalzire, precum si pastreaza racoarea in interiorul cladirii vara. Acest material este realizat din cele mai fine fibre, care au o lungime de 2-60 mm. Datorita porilor de aer dintre fibre, a caror cantitate este de pana la 95%, vata minerala poseda proprietatile sale de izolare. Procesul de depunere a vatei minerale este simplu, nu necesita mult timp si orice cetatean obisnuit il poate efectua.

Acest tip de material este o alegere buna pentru izolarea termica si fonica. Corelatia pret-calitate este in intregime proporționala in acest caz, astfel incat acest material de constructie este solicitat atat in ​​constructiile private, cat si in cele industriale.

In timp ce utilizati vata minerala, de exemplu, pentru a izola podul, trebuie sa urmati cu atentie instructiunile de siguranta pentru a nu provoca iritarea cailor respiratorii sau a mucoaselor ochilor. Inainte de a incepe lucrul, este, de asemenea, o idee buna sa obtineti manusi de cauciuc ridicate si un cutit bun.

Este important sa decideti in prealabil ce anume aveti de gand sa izolati pe acoperis. De obicei, daca doriti sa pastrati caldura in camerele etajului superior, ar trebui sa izolati tavanele. In acest caz, chiar acoperisul si sistemul sau raman asa cum sunt. Asta inseamna ca temperatura la mansarda este aproape aceeasi cu cea din exterior. Marele avantaj al acestei mansarde este ca este bine ventilat, iar umezeala nu stagneaza acolo.

Tavanul mansardei este de obicei izolat fie de sus (acoperire), fie de jos (subliniere). Cu toate acestea, problema apare atunci cand proprietarii decid sa faca camera de zi la mansarda. Atunci nu va puteti descurca fara o izolare suplimentara a acoperisului.

Dupa cum se dovedeste, o multime de turturi apar pe streasina casei din cauza lipsei izolatiei acoperisului. Zapada care zace pe acoperis este incalzita de jos. Cand aceasta caldura trece printr-un strat subtire de izolatie, zapada se dezgheta si apa curge de pe acoperis catre streasina. Izolarea moderna a acoperisului instalata corect va economisi mai mult de 3 kW de energie electrica (pentru o cladire cu o suprafata de aproximativ 205 m²), ceea ce poate reduce semnificativ costurile de incalzire.

Aerul cald este intotdeauna mai umed in interiorul cladirii decat in ​​exterior. Prin urmare, pe langa diferenta de temperatura, vaporii de apa joaca un rol important. De asemenea, incearca sa „zboare” prin acoperis. Dar, in acest caz, difuzia vaporilor are o rezistenta sub forma acoperisului. Lucrul este ca scopul principal al acoperisurilor este impermeabilizarea, iar materialele pentru acoperis sunt dispuse astfel incat sa nu treaca umezeala nici de sus, nici de jos. Prin urmare, vaporii de apa se pot transforma in condens in interiorul cladirii si pot aparea curand pete umede permanente si mucegai.

Acoperisul este normal, nu exista scurgeri, dar este inca umed in interiorul cladirii si materialul de izolare se uda. Motivul pentru aceasta este condensul. Pentru a-l combate, merita sa faceti urmatoarele: materialul izolant trebuie protejat de umezire utilizand un strat de bariera impotriva vaporilor, care este pus sub stratul de izolare. Daca umezeala a patruns cumva in bariera de vapori si a trecut pe acoperis, banda adeziva impermeabila trebuie pusa intre materialul izolant si acoperis, iar spatiul de aer ventilat ar trebui lasat acolo.

Vantul este inca un „dusman” al izolatiei termice si termice de pe acoperis. Daca sistemul de capriori de acoperis nu este suficient de puternic si materialul de izolare nu este gros, ci mai degraba subtire (densitate mica), vantul sufla prin el si „fura” caldura. Pentru a asigura protectia impotriva vantului, materialul izolant trebuie acoperit cu material rezistent la vant si vapori.

Hidroizolarea este ultima „linie defensiva”. Functia sa principala este de a proteja materialul izolant si constructia acoperisului de umezeala (din cauza ploii si dezghetarii zapezii). Cand constructia acoperisului este umezita, durabilitatea acestuia devine mai mica; aspectul nu devine atat de atractiv si, atunci cand materialul de izolatie se uda, proprietatile sale de izolatie se inrautatesc. Prin urmare, este necesar sa realizam importanta unei instalari adecvate. Materialul de impermeabilizare trebuie fixat in mod fiabil (cu curele sau cuie rezistente la rugina la grinda). Este obligatoriu sa respectati regulile de suprapunere orizontala si verticala. Imbinarea placilor trebuie realizata in asa fel incat partile lor sa se suprapuna (cu latimea de 100 mm), suprafetele verticale si inclinate sa fie acoperite de jos in sus cu o suprapunere pe suprafata orizontala (25 cm).

Vata bazaltica PLE 80 este un produs numai bun de folosit la izolarea acoperisurilor si ale mansardelor, datorita prorpietatilor sale foarte bune si izolatoare. Investitita pentru acest tip de material este minima, iar beneficiul pe termen lung, cu siguranta, merita fiecare banut.