Celebra soprană Angela Gheorghiu, agresată de fostul soţ

Cazul Alexandra Stan a declanşat o „cascadă” de confesiuni ale vedetelor autohtone feminine care susţin că au fost victime ale violenţei domestice, un fenomen scandalos, ilegal şi de necontrolat. Pe lista româncelor celebre care au fost agresate s-a adăugat un nou nume, unul cu... greutate pentru scena operei internaţionale, cel al sopranei Angela Gheorghiu.

Una dintre cele mai răspândite „molimi” sociale chiar şi la început de secol XXI, violenţa domestică, nu ţine cont de vârstă, religie, naţionalitate sau clasă socială, iar dacă ne limităm la spaţiul autohton, aceste „practici” se manifestă din plin. Despre vedetele, precum şi „pseudovedetele” agresate s-au scris „tone” de pagini şi sumedenii de materiale online, iar după cum se conturează tendinţele, cel puţin în lumea showbiz-ului românesc, exemplele sunt numeroase. Cel mai recent este al sopranei Angela Gheorghiu, care a mărturisit, într-un inteviu acordat unei publicaţii străine, că a fost victimă a agresiunii din partea fostului soţ. Artista susţine că, în timpul căsătoriei cu tenorul italian Roberto Alagna, acesta a lovit-o atât de faţă cu familia lui, cât şi cu propria ei familie. Dezvăluirile sale, notează publicaţia britanică „The Independent“, îi vor uimi pe pasionaţii de operă din întreaga lume, în condiţiile în care perechea - care a divorţat recent - era considerată, de mulţi ani, drept cuplul fermecător al scenei lirice internaţionale.

„NU AM VRUT SĂ CONTINUI SĂ TRĂIESC CU IDEEA CĂ BĂRBATUL DE LÂNGĂ MINE ESTE VIOLENT“ La începutul acestui an, Angela Gheorghiu a anunţat că va divorţa de Roberto Alagna. „Am fost foarte înţelegătoare cu Roberto în ceea ce priveşte această chestiune, pentru că altfel, în Franţa (n.r. ţara în care locuieşte tenorul), acest lucru ar fi o mare problemă pentru el\", a declarat soprana pentru „The Independent“. „În România, am vrut ca relaţia noastră să se termine cât mai repede posibil. Semnezi câteva foi şi „ciao, arrivederci\". Pentru că nu am vrut să am o relaţie cu un asemenea om“, a spus artista.

„Sunt lucruri pe care le accepţi în viaţă de la bărbatul tău, dar nu am vrut să continui să trăiesc cu ideea că bărbatul de lângă mine este violent. Basta! Am spus tot ce puteam spune, am făcut tot ce era de făcut, până în ultimul moment. Mi-am spus mie însămi că nu este adevărat, că nu pot accepta că aşa ceva mi se întâmplă... acum accept şi gata. Un asemenea om nu se va schimba niciodată“, a adăugat artista. „Era violent şi în faţa familiei mele, şi în faţa familiei lui. Eu am trecut prin lucrurile acestea. Este pagina cea mai neagră din povestea vieţii mele. Ani de zile am refuzat să cred, am spus că va fi bine... lucruri pe care ţi le spui mereu. Dar este ca o boală. Chiar dacă eşti cel mai furios om din lume, să îţi loveşti soţia... este imposibil. Să faci asta în faţa tatălui tău, în faţa fratelui tău şi ei să nu spună nimic? Aşa a fost viaţa mea“, a mărturisit aceasta.

Soprana a mai povestit că, în prima parte a relaţiei sale cu Alagna, ea a văzut doar ce vroia să vadă. „Oamenii din jurul meu, colegii îmi spuneau: „Ai grijă!“. Dar, pur şi simplu, am vrut să fiu cu Roberto. Am divorţat de primul meu soţ pentru el. Când eşti îndrăgostit, eşti complet orb. Şi nu ştii, nu vrei să ştii nimic“, a spus artista. Contactată de „The Independent“, Marinella Alagna, sora şi agentul lui Roberto Alagna, a refuzat să comenteze aceste declaraţii. „Nu avem timp pentru prostii de genul acesta“, a spus ea.