Chung a abandonat în semifinala cu Federer

Tenismenul elveţian Roger Federer (locul 2 WTA) s-a calificat, vineri, în finala turneului Australian Open. Deţinătorul trofeului la Melbourne a beneficiat de abandonul sud-coreeanului Hyeon Chung (locul 58 ATP), în a doua semifinală, după 62 de minute de joc. În acel moment scorul era favorabil lui Federer, 6-1, 5-2, iar în al optulea game al setului secund tabela arăta 30-30. Hyeon Chung, ajuns în premieră în penultimul act al unui turneu de Grand Slam, s-a accidentat la piciorul stâng şi a decis să se retragă.

Fără set pierdut până în ultimul act, Federer va disputa a şaptea finală la Australian Open şi a 30-a din carieră. Federer are în palmares 19 titluri de Grand Slam: cinci la Melbourne, cinci la US Open, unul la Roland Garros şi opt la US Open.

Duminică, de la ora 10.30 (în direct la Eurosport 1), în finala turneului masculin, Roger Federer îl va întâlni pe croatul Marin Cilic (locul 6 ATP şi cap de serie numărul 6). Elveţianul conduce cu 8-1 în întâlnirile directe cu Cilic. Anul trecut, în finala de la Wimbledon, Federer s-a impus cu scorul de 6-3, 6-1, 6-4. Victoria lui Cilic a fost obţinută în semifinalele US Open, în 2014, scor 6-3, 6-4, 6-4, când croatul a cucerit şi singurul său trofeu de Grand Slam din palmares.

