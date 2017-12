CIA i-a plătit în secret zeci de milioane de dolari preşedintelui afgan

CIA a livrat în secret, în valize sau rucsacuri, zeci de milioane de dolari, în numerar, preşedintelui afgan, Hamid Karzai, timp de peste un deceniu, scrie cotidianul ”The New York Times” în ediţia de ieri. ”Se numeau „bani fantomă””, a declarat Khalil Roman, un adjunct al directorului cabinetului lui Hamid Karzai în perioada 2002-2005. ”Veneau în secret şi plecau în secret”, subliniază el. Plătiţi în schimbul asigurării unei influenţe în ţară, aceşti bani ar fi contribuit la amplificarea corupţiei în Afganistan, potrivit unor foşti şi actuali oficiali citaţi de cotidianul new-yorkez. ”Cea mai mare sursă de corupţie în Afganistan erau SUA”, a declarat, pentru ”The New York Times”, un oficial american, sub protecţia anonimatului. Efectuarea unor plăţi în numerar cu scopul obţinerii unei susţineri reale sau presupuse de către SUA în Afganistan, dar şi în Irak, a mai fost evocată anterior, însă acest articol publicat de ”The New York Times” prezintă primele estimări ale sumelor totale oferite în acest mod. Potrivit publicaţiei, nu exista vreun control asupra sumelor plătite în acest mod de către CIA, care ajungeau la lideri de gherilă sau politicieni - dintre care unii aveau legături cu traficul de droguri sau cu talibanii - cu scopul de a spori influenţa americană. Iranul a efectuat, de asemenea, plăţi în numerar similare către unul dintre consilierii apropiaţi ai lui Hamid Karzai, aşa cum a recunoscut preşedintele afgan în 2010, aminteşte cotidianul. Însă Teheranul a încetat aceste plăţi, în timp ce cele din partea CIA continuau. După ce a oferit Afganistanului zeci de miliarde de dolari, comunitatea internaţională a promis în iulie 2012 să îi furnizeze suma suplimentară de 16 miliarde de dolari până în 2015, pentru a ajuta ţara să depăşească etapa retragerii forţelor NATO, însă a prevăzut condiţii stricte pentru acordarea acestui ajutor.

Preşedintele afgan, Hamid Karzai, a recunoscut ieri că servicii de informaţii americane (CIA) au plătit sume de bani, în ultimul deceniu, Consiliului Naţional de Securitate (CNS), un organism în subordinea preşedinţiei. ”Aceşti bani au fost folosiţi pentru diferite lucruri, efectuarea unor operaţiuni, ajutorarea răniţilor şi bolnavilor, închirierea de case. Această susţinere a fost foarte utilă, iar noi le mulţumim americanilor pentru ea”, a adăugat Karzai.