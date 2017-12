Cinci motive suplimentare pentru a renunţa la fumat

Medicii americani au alcătuit o listă ce conţine cinci motive suplimentare pentru a-i ajuta pe fumători să renunţe la acest obicei dăunător pentru sănătate, informează ivillage.com. Aproximativ 70% dintre fumători doresc să se lase de fumat, potrivit American Cancer Society, însă mulţi dintre ei au nevoie, uneori, de o mică motivaţie suplimentară. Fumatul reprezintă cea mai frecventă cauză a deceselor premature. Renunţarea la fumat scade pe termen lung riscul de a suferi de cancer pulmonar, infarct şi atac cerebral. Există însă şi câteva beneficii importante şi imediate: la doar 20 de minute după ce un fumător renunţă la fumat, se constată o scădere a pulsului şi a tensiunii lui arteriale!

Dacă nu vreţi să renunţaţi la fumat pentru propria sănătate, atunci ar fi bine să o faceţi pentru sănătatea animalelor de companie. Studiile au relevat că fumatul pasiv sporeşte considerabil riscul acestora de a se îmbolnăvi de diverse tipuri de cancer şi de a contracta o serie de maladii respiratorii. Într-un sondaj organizat recent în SUA, peste 28% dintre fumătorii care sunt stăpâni de animale au declarat că vor să renunţe la acest viciu, după ce au aflat că dăunează grav sănătăţii animalelor lor de companie. Dacă vă lipseşte motivaţia de a renunţa la fumat, gândiţi-vă la banii pe care aţi putea să-i câştigaţi astfel. La fel ca în cazul stimulentelor financiare asociate cu succesul curelor de slăbire pe care le ţin persoanele supraponderale, fumătorii cărora le-au fost oferiţi bani pentru a se lăsa de fumat au mai multe şanse de a redeveni nefumători, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Pennsylvania. Medicii îi încurajează pe fumătorii care doresc să renunţe să înceapă un fel de concurs cu plată, sub forma unui pariu, la care să participe prietenii, rudele sau colegii de muncă. Fumatul nu doar scurtează speranţa medie de viaţă, ci şi provoacă adevărate dezastre la nivelul tenului, cauzând apariţia unor riduri de profunzime care îi fac pe fumători să pară mai în vârstă. În plus, specialiştii în domeniu avertizează asupra faptului că nivelul de calitate a vieţii cunoaşte, de-a lungul anilor, o scădere semnificativă în cazul fumătorilor. În plus, acest viciu contribuie la creşterea riscului de declanşare a maladiei Alzheimer. Nici persoanele nefumătoare care au prieteni fumători nu sunt mai în siguranţă. Expunerea la fumatul pasiv este asociată nu doar cu maladiile cardiace, cancerul pulmonar şi cu atacul cerebral, ci poate să crească şi riscul de declanşare a demenţei cu 4%. Copiii sunt în special afectaţi de fumatul pasiv, iar concentraţia lor de monoxid de carbon din organism este similară cu cea a fumătorilor adulţi.

Potrivit unui studiu finlandez, cercetătorii au aflat că persoanele care au fumat peste zece ţigări pe zi în adolescenţă aveau o circumferinţă a taliei mai mare la vârsta adultă decât nefumătorii. În special fetele care fumează sunt mai predispuse decât nefumătorii să devină supraponderale pe măsură ce înaintează în vârstă. Deşi nu există o dovadă directă a corelaţiei dintre fumat şi obezitate, studiile recente au reuşit să demitizeze teoria bazată pe ideea ”fumez pentru a mă menţine svelt”, atât de populară, dar nu exclusivă, în rândul fetelor şi femeilor.