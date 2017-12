Cinci producţii româneşti vor rula la un festival din Belgia

Filmul „Restul e tăcere”, de Nae Caranfil, va reprezenta România în competiţia de lungmetraj a Festivalului Internaţional al Filmului Francofon de la Namur, iar în competiţia de scurtmetraj va rula „Valuri”, de Adrian Sitaru. La festivalul ce se va desfăşura în perioada 28 septembrie - 5 octombrie vor mai rula scurtmetrajele „Lampa cu căciulă”, în regia lui Radu Jude, „Nu te supăra, dar...”, regizat de Adina Pintilie şi lungmetrajul „O vară de neuitat”, în regia lui Lucian Pintilie.

Pelicula „Restul e tăcere”, cu un buget de 2,4 milioane de dolari, a avut premiera la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, în luna iunie, şi va rula în cinematografele româneşti din martie 2008.

Protagoniştii din „Restul e tăcere”, realizat după un scenariu scris de Nae Caranfil, în urmă cu 19 ani, sînt regizorul Grigore Brezeanu (interpretat de Marius Florea Vizante), un tînăr orgolios şi producătorul Leon Popescu (Ovidiu Niculescu), un bogătaş ce se doreşte a fi patron al artelor, care realizează împreună primul film românesc de ficţiune, „Independenţa României”.

Scurtmetrajul românesc „Valuri”, regizat de Adrian Sitaru, a fost premiat, în august, cu Leopardul de aur în competiţia internaţională a secţiunii „Leopards of Tomorrow” de la cea de-a 60-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno. „Valuri” îi are în distribuţie pe Sergiu Costache, Adrian Titieni şi Karen Wallet, iar acţiunea se petrece la mare, pe plajă, unde o mamă roagă un rrom să aibă grijă de copilul său de patru ani, iar un tată şi soţ flirtează cu o femeie pe care încearcă să o înveţe să înoate. Adrian Sitaru a mai regizat filmul independent „Pescuitul sportiv”, în care joacă Maria Dinulescu, actriţa principală din pelicula „California dreamin\' (nesfîrşit)\", premiată la Cannes 2007 cu trofeul secţiunii „Un Certain Regard”.

Pelicula lui Radu Jude, „Lampa cu căciulă”, are în palmares şi Marele Premiu la festivalul de la Bilbao, un premiu la Sundance, Trofeul DaKINO, premiul pentru “Cel mai bun scurtmetraj“, obţinut la Festivalul Filmului Est-European de la Cottbus, sau Marele Premiu pentru scurtmetraj, la festivalul de la Montpellier. Cel mai recent premiu al peliculei este cel primit la mijlocul lunii iunie la Huesca International Film Festival, unde a fost laureat cu Danzante Priz, în valoare de 9.000 de euro.

La ediţia de anul trecut a festivalului de la Namur, pelicula „Hîrtia va fi albastră\", regizată de Radu Muntean, a primit premiul special al juriului.