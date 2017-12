Cine sunt miniștrii din Guvernul PSD-ALDE! CV-uri şi declaraţii de avere!

Conducerile PSD și ALDE au anunțat, marți, numele celor care vor face parte din Guvernul condus de Sorin Grindeanu. După cum aminteam într-o ediție anterioară, vom avea parte de un Executiv extrem de stufos, fiind unul dintre cele mai mari pe care le-a avut România după 1989. În total, noul Executiv are în componență 24 de miniștri, dintre care doi dețin și funcția de vicepremier, și doi miniștri delegați. Cu toate acestea, cel care va trage cu adevărat sforile este președintele PSD, Liviu Dragnea, care a ținut să prezinte lista de miniștri din partea PSD în locul premierului desemnat. În ceea ce ne privește pe noi, constănțenii, este interesant de punctat faptul că din lista prezentată de șefii PSD și ALDE fac parte și doi constănțeni, Sevil Shhaideh (propusă vicepremier și ministru al Dezvoltării) și Mircea-Titus Dobre (propus pentru Ministerul Turismului).

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - Sevil Shhaideh. A fost timp de aproape 20 de ani director de servicii în Consiliul Judeţean Constanţa, iar din 2012, după numirea lui Liviu Dragnea la conducerea Ministerului Dezvoltării, a fost secretar de stat în acest minister. A fost manager în Sisteme Informatice în cadrul Direcției de Muncă și Protecție Socială a județului Constanța (1991 - 1993) și director de Sisteme Informatice în cadrul Consiliului Județean Constanța (1993 - 2007). A mai ocupat portofoliul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în Guvernul Victor Ponta IV, în perioada 20 mai 2015 - 4 noiembrie 2015, ca urmare a demisiei lui Liviu Dragnea.

Ministru delegat pentru Fondurile Europene - Mihaela-Virginia Toader. A fost consilier pentru afaceri europene în cadrul Secretariatului General al Guvernului (2003 - 2008) și director al Direcției de Politici Publice din cadrul aceleiași instituții (2008 - 2013). În martie 2013, a devenit director la Unitatea de Analiză, Programare și Evaluare în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, potrivit site-ului www.congresuleducatiei.ro.

Ministerul Mediului - Daniel Constantin. A fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Cabinetul Ponta I (7 mai 2012 - 21 decembrie 2012) și în Guvernul Ponta II (21 decembrie 2012 - 5 martie 2014). A fost vicepremier și ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Cabinetul Ponta III (5 martie - 16 decembrie 2014) și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Cabinetul Ponta IV (16 decembrie 2014 - 17 noiembrie 2015). În urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012 a obținut primul mandat de deputat în Colegiul uninominal nr. 7 din Argeș, cu 70,67% din voturi, iar la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 a fost ales deputat din partea ALDE în circumscripția electorală nr. 42 București.

Ministerul Economiei - Alexandru Petrescu. Este în prezent directorul general al Poştei Române, a fost director al CFR Călători şi a activat în sectorul bancar în Marea Britanie. Mai mult, Petrescu a fost președinte al Comisiei pentru Pregătirea și Monitorizarea Procesului de Privatizare a CN „Poșta Română SA”. Printre funcțiile ocupate de ministrul propus pentru Economie se numără cele de director general și membru al Consiliului de Administrație al CN Poșta Română SA, în 2014. Tot în 2014 a fost ales membru al Asociației Române de Bună Administrare. În 2011 a fost ales vicepreședinte al Raphaels Bank, din Londra, Marea Britanie. În 2006, Petrescu ocupa funcția de director pentru Europa, Business Development la Advanced Payment Solutions Ltd, London UK & Europe. În 2002 era Director Business Development la Chequepoint Ltd, Londra, Marea Britanie, la departamentul Servicii Financiare și Produse Prepaid. În 2000 era director executiv pentru Business Development la KfK Ltd, Kent.

Ministerul Afacerilor Externe - Teodor Meleşcanu. Diplomat de carieră, Meleșcanu a fost ministru de Externe şi al Apărării și fost interimar la Justiţie. Teodor Meleşcanu și-a început cariera diplomatică în 1966, când a fost angajat în Ministerul Afacerilor Externe. După revoluţie, a fost subsecretar de stat, şef al Departamentului America Latină, Asia şi Africa (23 august 1990 - mai 1991) şi secretar de stat (mai 1991 - 19 noiembrie 1992). În anul 1990, Meleşcanu a fost promovat la rangul de consilier diplomatic, iar în 1992, la cel de ambasador. El a fost ministru de Externe în Guvernul condus de Nicolae Văcăroiu (1992 - 1996) şi ministru al Apărării în Guvernul condus de Călin Popescu-Tăriceanu, în perioada aprilie 2007 - decembrie 2008.

Ministerul pentru Afaceri Europene - Ana Birchall. Din 2005, este lector universitar la Universitatea “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, iar timp de doi ani, între 2008 și 2010, a fost avocat la White & Case LLP Bucureşti. Imediat după aceea, Ana Birchall a deţinut funcţia de şef al Grupului de practică în domeniul Restructurărilor Financiare şi Insolvenţă şi a fost avocat la Muşat şi Asociaţii - Restructuring & Insolvency. Din iulie până în decembrie 2012, social democrata a fost consilier al prim-ministrului de la acea vreme, Victor Ponta. Începând din 2013, ea este membru în Global Advisory Council WeConnect International şi ambasador al ONG-ului Vital Voices, înfiinţat de Hillary Clinton în programul Global Ambassadors. Ana Birchall mai este membru în Comitetul Executiv al Yale Law School Association şi Înalt Reprezentant al prim-ministrului pentru afaceri europene şi parteneriat cu Statele Unite ale Americii (funcţie neretribuită).

Ministerul de Interne - Carmen Dan. În perioada 1990 - 1996 a activat ca secretar la Școala generală nr. 3 Videle, după care a fost referent la Banca Agricolă din Videle, până în 2001. A activat ulterior la Raiffeisen, unde a ocupat jobul de teller front office. În iulie 2002 a devenit consilier juridic al Consiliului Judeţean Teleorman, în cadrul Serviciului Juridic şi Contencios, iar din 2010 a fost directorul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman. A fost subprefect al județului Teleorman între 15 iunie 2012 și 13 martie 2014, ulterior fiind numită prefect al Județului Teleorman. La alegerile din 11 decembrie a fost aleasă senator de Teleorman. În prezent, Carmen Daniela Dan este președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat.

Ministerul Agriculturii - Petre Daea. Daea a fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și ministru al Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Parlamentar din partea PSD, Daea este membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Africa de Sud.

Ministerul Apărării - Gabriel Leș. În vârstă de 40 de ani, Gabriel Benjamin Leș a deținut mai multe funcții până în pezent: consilier local, viceprimar al municipiului Satu Mare, subprefect, director executiv APIA şi până de curând secretar de stat în Departamentul de Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, fiind numit în anul 2015 de către premierul de la acea dată, Victor Ponta. Gabriel Leş este licenţiat în Economie, specializarea Marketing, la Universitatea de Vest Timişoara şi deţine un masterat în „Managementul financiar contabil şi juridic al firmei".

Ministerul Culturii - Ionuţ Vulpescu. Este deputat PSD, membru în Comisia de Cultură a Camerei Deputaţilor şi consilier al preşedintelui de onoare al social democraţilor, Ion Iliescu. În perioada septembrie - decembrie 2012, a fost membru al Consiliului de Conducere al Institutului Cultural Român, ca reprezentant al Guvernului României. Licenţiat în Teologie şi doctor în Filosofie (2008, Universitatea Bucureşti), el este editorialist al revistei „Cultura“ şi a publicat volumele ”Din ţara în care stânga e Cârţu şi dreapta e Lăcătuş” (2012, editura Art) şi ”Dobra. O monografie sentimentală”, împreună cu Dumitru Stroilă (2007, editura Litera, 2012, editura Semne).

Ministerul Cercetării - Şerban Valeca. Născut la 23 iunie 1956, București, România, a fost ales deputat în legislatura 1996-2000, în județul Argeș, pe listele partidului PDSR și ca senator în același județ din partea Alianței PSD+PC în legislatura 2008-2012. În perioada 28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003, a fost ministru delegat pentru activitatea de cercetare. În ce priveşte experienţa profesională, Valeca a fost timp de 15 ani inginer, cercetător ştiinţific pr. gr. I, la Institutul de Cercetări Nucleare Mioveni, pe care apoi, până în 2005, l-a condus din funcţia de director general. Din 2000 până în 2004, a fost ministru delegat pentru Cercetare şi preşedinte al Agenţiei Nucleare. Din 2008 şi până în prezent - senator. A terminat Universitatea Politehnică Bucureşti şi este doctor în Ştiinţe inginereşti, având o specializare în inginerie nucleară - AIEA Viena. Este, de asemenea, absolventul unui curs în Managementul Securităţii Nucleare - JEPIC Japonia şi al unui curs postuniversitar în specializarea "Conducerea strategică în domeniul securităţii naţionale" - Colegiul Naţional de Apărare.

Ministerul Apelor şi Pădurilor - Adriana Petcu. Buzoianca Adriana Petcu va conduce Ministerul Apelor şi Pădurilor, conform anunţului făcut marţi de Liviu Dragnea, preşedintele PSD. Pare să fie, în sfârşit, un ministru care chiar provine din domeniu, căci deţine funcţia de director în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău - Ialomiţa, cu sediul în Buzău, funcţie care va rămâne vacantă după preluarea portofoliului. Ea a fost acuzată de ANI, în 2014, de conflict de interese, potrivitAdevarul.ro, câştigând însă procesul împotriva Agenţiei. Adriana Petcu este director al Direcţiei Apele Române Buzău - Ialomiţa din martie 2010, fiind susţinută la acea vreme de fostul PDL, organizaţia judeţeană Buzău.

Ministerul Transporturilor - Alexandru Cuc. Alexandru Răzvan Cuc este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Transporturilor în Cabinetul Sorin Grindeanu. Alexandru Răzvan Cuc este deputat de Giurgiu, aflat la primul mandat, în urma alegerilor din 11 decembrie 2016. Alexandru Răzvan Cuc este membru al grupului parlamentar PSD și membru al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură, unde ocupă funcția de vicepreședinte. Conform declarației de avere din 2015, are bijuterii în valoare de 15.000 de euro și conturi deschise la mai multe bănci.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - Andreea Păstârnac. Andreea Păstârnacs-a născut la 24 septembrie 1967, la Brașov, şi a absolvit Facultatea de Filologie, la Universitatea București (1990), urmată de studii aprofundate de masterat în domeniile: limba și literatura ebraică și relații internaționale (Orientul Apropiat), la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel (1995). A mai absolvit un curs de perfecționare în domeniul relațiilor externe, la Academia Diplomatică, Ministerul Afacerilor Externe (1994) și un curs de perfecționare în domeniul problematicii Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe, Israel (2003), potrivit mae.ro. Are și experiență academică, fiind asistent la Universitatea București, Facultatea de Limbi Străine, Catedra de Limbi Orientale (1991-1993), profesor invitat la Universitatea Tel Aviv - cursul de limbă și civilizație română (1996-2001), profesor invitat la Universitatea București, Centrul de masterat de studii ebraice (2001-2005).

În cadrul MAE a ocupat poziții de: atașat la Direcția Relații cu Românii din Afara Granițelor, Direcția Orientul Apropiat (1993); atașat cultural, cu probleme de diaspora la Ambasada României la Tel Aviv (1995-2001); secretar III și secretar II la Direcția Orientul Apropiat și Africa (1997-2001); director-adjunct la Direcția Orientul Apropiat și Africa (2002); director-adjunct la Direcția Orientul Apropiat, Africa, Asia-Pacific (2003); secretar I (2003); director la Direcția Orientul Apropiat, Africa, Asia (febr. 2004); director la Direcția Orientul Mijlociu și Africa (2005).

A fost responsabil cu pregătirea candidaturii și participarea la negocieri pentru acceptarea României în Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (2001-2005) și responsabil pentru pregătirea participării României la Parteneriatul Euromediteranean (2002-2005). Din 2006 până în 2011, a fost ambasador al României în Cipru, iar în septembrie 2013 a devenit ambasador al României în Israel.

Ministerul Comunicaţiilor - Augustin Jianu. Augustin Jianu este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Comunicațiilor în Cabinetul Sorin Grindeanu. Augustin Jianu este, conform CV-ului, director general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. De asemenea, conform CV-ului, Augustin Jianu a mai lucrat în Ministerul pentru Societatea Informațională. Acesta a absolvit Facultatea de Antreprenoriat - Ingineria și Managementul Afacerilor.

Ministerul Sănătăţii - Florian Bodog. Florian Bodogeste medic chirurg (specialist în chirurgie plastică și reparatorie) și decan al Facultății de Medicină și Farmacie din Oradea. În urma alegerilor parlamentare din decembrie 2012,Florian Bodoga fost ales senator în Colegiul 4 Senat Oradea. În ce priveşte experienţa profesională, din 2012 şi până în prezent a fost şi este decan al Universităţii din Oradea. În intervalul 23 mai - 19 decembrie 2012, a fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii - Cabinet Secretar de Stat şi director Coordonarea departamentelor de sănătate public şi control în sănătate publică din Direcţia de specialitate a aceluiaşi minister. Din 2009 până în 2010 a condus Spitalul Clinic Județean Oradea.

Ministerul Justiţiei - Florin Iordache. Deputatul PSD Florin Iordache și-a reînnoit mandatul la alegeri după ce lista social democraților pentru Camera Deputaților, unde acesta se afla pe prima poziție, a obținut 67,18% din voturi în județul Olt. Iordache a obținut mandatul în prima etapă de repartizare, la fel ca toți ceilalți cinci social democrați care vor reprezenta în Parlament județul Olt, potrivit Agerpres.

În ceea ce privește activitatea parlamentară, Florin Iordache a fost președinte interimar al Camerei Deputaților din iunie 2016, are 2.373 de luări de cuvânt, 20 de declarații politice,131 de propuneri legislative inițiate, din care 36 promulgate legi, 14 întrebări și interpelări. A fost membru al mai multor comisii, respectiv al Comisiei Permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind statutul deputaților și senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului (din septembrie 2015), al Comisiei pentru regulament (din martie 2016) și al Comisiei pentru muncă și protecție socială (din decembrie 2012).

Potrivit declarației de interese, Florin Iordache este arbitru la Curtea de Arbitraj Internațional, iar în plan politic este vicepreședinte al PSD Olt și președinte al Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj a partidului. Conform declarației de avere, deputatul deține împreună cu soția (fost judecător la ÎCCJ) un teren intravilan de 450 de metri pătrați și o casă de locuit cu o suprafață de 238 metri pătrați în Bragadiru, cumpărate în 2009. El mai deține un autoturism VW Golf din 2013.

Florin Iordache este căsătorit și are un copil. S-a născut la Caracal în 1960, este absolvent al facultăților de Mecanică și Drept ale Universității Craiova, are cursuri postuniversitare de administrație, un masterat în administrație, cursuri postuniversitare de Dreptul afacerilor la Universitatea "Nicolae Titulescu" din București, cursuri postuniversitare la Colegiul Național de Apărare, un doctorat în relații economice internaționale și cursuri postuniversitare la Institutul Diplomatic Român.

Ministerul IMM-urilor - Florin Jianu. Florin Jianu, propus din partea PSD la conducerea Ministerului IMM-urilor şi Antreprenorilor, portofoliu nou creat, a făcut parte din Guvernul Ponta, ocupând poziţia de ministru delegat pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism în perioada martie - decembrie 2014.

Născut la 30 decembrie 1976 în Slatina (judeţul Olt), Jianu a absolvit Colegiul Naţional "Radu Greceanu" din oraşul natal, iar în 1999 a terminat Facultatea de Matematică la Universitatea Bucureşti. Între anii 1999 şi 2001 a urmat un master în managementul resurselor umane, la Facultatea de Management din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative. După terminarea facultăţii, el a lucrat în cadrul Preşedinţiei României pe poziţia de coordonator programe în teritoriu. Din anul 2012 până în martie 2014, când a devenit ministru, Jianu a fost preşedinte al European Union of Young Entrepreneurs - JEUNE, Bruxelles. În perioada 2011 - martie 2014, el a fost acţionar al companiei adVice innovation, care furnizează servicii de consultanţă în management, iar încă din 2010 fusese membru în Comitetul Economic şi Social. Din aprilie 2016 este preşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), ales pentru un mandat de patru ani.

Ministerul pentru Dialog Social - Gabriel Petrea. Gabriel Petrea este de meserie inginer, dar a fost și consilier în cadrul Ministerului Educației. În ultimii ani, el a fost sprijinit de fostul ministru Ecaterina Andronescu și s-a ocupat de mai multe proiecte finanțate din fonduri europene. De asemenea, a fost viceprimar al Sectorului 6 din București. Născut pe 30 octombrie 1984, Gabriel Petrea este absolvent al Colegiului Naţional “Unirea” Focşani şi al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare Bucureşti din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti. După un an de facultate, în 2004, este ales preşedinte al Ligii Studenţilor din Faculatea de Automatică şi Calculatoare, funcţie pe care o deţine până în 2005, când este ales secretar general al Uniunii Studenţilor din România (USR). Din 2006 până în 2009, este preşedinte al Asociaţiei Studenţilor din Universitatea Politehnică din Bucureşti - o perioadă extrem de intensă din viaţa social democratului. În 2007 este ales preşedinte al Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR), funcţie pe care o păstrează pentru un an.

Ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul - Graţiela Gavrilescu. Graţiela Gavrilescu, propusă ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul, are 50 de ani, este la al patrulea mandat de deputat, a fost timp de un an ministru al Mediului Apelor şi Pădurilor şi viceprimar al muncipiului Ploieşti, începându-şi activitatea profesională ca inginer chimist-tehnolog. Ea s-a născut la data de 24 iunie 1966, în Bucureşti, şi este căsătorită.

A absolvit Facultatea de Tehnologie Petrochimică de la Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, urmând şi studii postuniversitare de marketing industrial la Institutul de Management Bucureşti. De asemenea, în 1994 a urmat cursuri la Institutul de Medicină Bucureşti, specializarea Probleme de medicina muncii, iar în 2007 a absolvit studii postuniversitare de management în administraţia publică locală - INA Bucureşti. Activitatea profesională şi-a început-o în 1990, când a fost inginer chimist-tehnolog prelucrarea cauciucului la SC ARPACOR SA Bucov, din 1994 şi până în 1996 fiind responsabil de toxicologie şi protecţia mediului la aceeaşi firmă. Ulterior, până în 2004, a deţinut funcţia de director general al SC ARPAROM SA Bucov. De asemenea, timp de patru ani, între 2000 - 2004, a fost membru în Consiliul Director al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova şi vicepreşedinte al CNIMM (Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) Ploieşti. Din 2004 şi până în 2007 a ocupat postul de viceprimar al municipiului Ploieşti.

În ceea ce priveşte funcţiile politice, în 2003 ea a fost preşedinte al PUR Ploieşti, iar din 2004 şi până în 2013 a fost membru al PNL Prahova. Ea a plecat din PNL şi a fost printre cei care i s-au alăturat lui Călin Popescu-Tăriceanu la fondarea Partidului Liberal Reformator. În prezent, ea este vicepreşedinte ALDE, preşedinte ALDE Prahova, deputat şi membru în Comisia pentru sănătate şi familie. Primul mandat de deputat l-a obţinut în 2004, când a candidat pe listele PNL Prahova.

Porivit celei mai recente declaraţii de avere, Graţiela Gavrilescu deţine, împreună cu soţul său, un teren intravilan în Ploieşti, cu o suprafaţă de 400 mp. De asemenea, Mihai Gavrilescu mai are un teren forestier (5.000 mp) şi unul agricol (2.000 mp) în Carlige, Vrancea. Soţul Graţielei Gavrilescu mai deţine un teren agricol şi în Girov, Neamţ, de 3.500 mp. Cei doi mai au un apartament şi o casă în Ploieşti, trei autoturisme (Kia Ceed, Kia Opirus şi Dacia Logan), precum şi bijuterii în valoare de 5.000 euro. De asemenea, Graţiela Gavrilescu a vândut, în 2016, o casă cu 15.000 euro. Potrivit declaraţiei de avere, deputatul deţine acţiuni la SC APRPACOR SA, cu o valoare totală la zi de 15.700 lei. Totodată, ea are un credit bancar de 17.500 de euro, scadent în 2020.

La venituri, Graţiela Gavrilescu a declarat indemnizaţia de la Parlamentul României de 9.060 lei, precum şi venitul obţinut în calitate de ministru al Mediului de 104.181 lei. Soţul său, Mihai Gavrilescu, a avut un venit anual de 2.495 lei obţinut în calitate de consilier la Ministerul Mediului, precum şi un câştig de 48.572 lei primit de la Romgaz Ploieşti, unde este inginer.

Ministerul Muncii - Lia Olguţa Vasilescu. Lia Olguța Vasilescueste o politicianăromână, membră aPSD din decembrie 2007, când a părăsitPartidul România Mare. Lia Olguța Vasilescu a demisionat din Senat pe data de 29 iunie 2012. Din noiembrie 2012 este primar al orașuluiCraiova. Din 11 decembrie, este deputat în Parlamentul României, după alegerile din 11 decembrie.

S-a născut la 18 noiembrie 1974, la Craiova. A absolvit Facultatea de Litere și Istorie din Craiova, specializarea româno-italiană, în 1997, și Colegiul Național de Apărare în 2001. În 2007, a obținut un doctorat în Sociologie la Universitatea București. Din 2009, este lector asociat la Universitatea de Vest din Timișoara.

Potrivit declaraţiei sale de avere, aceasta are bijuterii în valoare de 10.000 de euro și aproape 7.000 de euro şi aproximativ 145.000 de lei în conturi bancare. Tot la capitolul bani, se remarcă faptul că a finanţat campania electorală a PSD cu 50.000 de lei. Nu are maşină şi a primit un salariu ca edil al Craiovei de 50.614 lei, anual.

Este în politică de la 16 ani.Înainte de a împlini vârsta majoratului, mai exact în 1991, Lia Olguţa Vasilescu a intrat în politică, în Partidul România Mare. Trei ani mai târziu, Vasilescu, ajunsă deja la 19 ani, devenea preşedintele Organizaţiei de Tineret România Mare Dolj. Pe când avea doar 25 de ani a fost promovată de nimeni altul decât Corneliu Vadim Tudor pe listele PRM pentru un loc la Camera Deputaţilor. În 2007 se va despărţi de PRM, supărată că ziarul condus de C.V. Tudor a scris de rău despre ea. În 2008, candidează la Parlament, la Senat, din partea PSD. "Sunt femeia parlamentar cu cel mai mare scor obţinut în alegerile uninominale: 63%", scrie ea în CV-ul său.

Ministerul Tineretului şi Sportului - Mihai Dunca. Marius Dunca este noul ministru desemnat al Tineretului și Sportului.Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) Marius Duncaa fost demis de Victor Pontaîn urma tragediei de la Colectiv, deşi se făcuse remarcat până atunci în mai multe acţiuni extrem de importante în domeniul său de activitate la nivel naţional.Marius Dunca a fostliderul Organizaţiei de Tineret a PSD Braşov şi a deţinut funcţia de director al APC Braşov în urmă cu mai mulți ani, pe vremea Guvernului PDL-PSD. Dunca are studii în domeniu şi în timpul mandatului deţinut la Braşov a dat dovadă că poate coordona activitatea din domeniul în care a fost numit.

Ministerul Turismului - Mircea-Titus Dobre. A absolvit Liceul „Decebal“ din municipiul Constanţa în 1997, iar în 2001 Facultatea de Management Financiar-Contabil a Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti. Între anii 2004 - 2005, el a urmat cursurile Şcolii Europene a Consiliului Europei Bucureşti - Strasbourg, obţinând o diplomă în studii politice europene. În 2012, el a obţinut un mandat de deputat, candidând din partea PSD Constanţa. În calitate de parlamentar, în mandatul trecut, a iniţiat 87 de propuneri legislative, dintre care 24 au fost promulgate legi. A făcut parte din Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din octombrie 2013, din Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială, până în octombrie 2013, şi din Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, din noiembrie 2014, fiind şi vicepreşedintele acestei comisii pentru o scurtă perioadă. În decembrie 2016, a obţinut un nou mandat de deputat, aflându-se pe poziţia a doua pentru Camera Deputaţilor din partea PSD Constanţa.

Ministerul Educaţiei - Pavel Năstase. Pavel Năstase, fostul rector al ASE, este noul ministru al Educației în Guvernul Grindeanu. El este şi președintele Senatului ASE, un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc și al PSD și unul dintre cei mai bine plătiți oameni din tot sistemul românesc de învățământ. Are trei imobile și două terenuri, un Audi și depozite de peste 1,5 milioane de lei, 135.000 de euro și 35.000 de dolari, potrivit antena3.

Ministerul Energiei - Toma-Florin Petcu. Deputatul ALDE Toma-Florin Petcu, propus pentru conducerea Ministerului Energiei, s-a născut la 29 aprilie 1978. Potrivit Agerpres, este căsătorit, are un copil şi este de profesie inginer constructor. A absolvit Facultatea de Construcții Hidrotehnice la Universitatea Tehnică de Construcții București (2001) și un master în management public (2006), potrivit site-ului oficial al Camerei Deputaților. În cadrul CN"APDF" S.A. Giurgiu, a ocupat următoarele poziții: inginer în cadrul serviciului de "urmărire și control activități portuare" pe zona Baziaș - Cernavodă (mai 2003 - dec. 2004), șef serviciu "urmărire și control activități portuare" (dec. 2004 - mai 2005), șef serviciu cu preluare de atribuții ale directorului general (mai 2005-mai 2007). Din decembrie 2007 până în august 2008, a fost șef de șantier construcții la SV Lotus Giurgiu. A mai fost președinte al C.A. și director general al S.C. AEP Giurgiu-Port S.A. Giurgiu (aug. 2008 - mart. 2013) și președinte al CA și director general al Companiei de Navigație FluvialăGiurgiu, Giurgiu-Nav SA Giurgiu (sept. 2011 - mart. 2013).

În perioada aprilie - august 2013, a ocupat poziția de director al Direcției de Insolvență la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. A fost, de asemenea, subprefect de Giurgiu (octombrie 2013 - iulie 2014). Din decembrie 2014 până în mai 2016, a fost președinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

În urma alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, a obținut un mandat de deputat în circumscripția electorală nr. 19 Giurgiu, pe listele ALDE. În această calitate, este președinte al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.

Ministerul Finanţelor - Viorel Ștefan. Deputatul PSD Viorel Ştefan, propus pentru conducerea Ministerului Finanţelor, s-a născut în 26 iulie 1954, în Mitoc, judeţul Botoşani, este căsătorit, are trei copii şi este membru al partidului de 24 de ani. Economist de profesie, social-democratul a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii "Al. I.Cuza" Iaşi, iar în 2002 a devenit doctor în economie. În perioada 1980-1987, Viorel Ştefan a fost economist la Întreprinderea de Navigaţie Fluvială NAVROM Galaţi, după care până în 1991 a fost şef serviciu la aceeaşi societate. În intervalul 1991-1996, social-democratul a deţinut funcţia de director general la Compania de Navigaţie Fluvială Română NAVROM SA Galaţi, după care a fost preşedintele instituţiei. Timp de 12 ani, până în 2008, Viorel Ştefan a fost senator PSD. Între anii 1995-2001, a fost preşedintele Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari Fluviali din România, iar între 2000-2004 a condus Comisia de buget finanţe.