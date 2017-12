CIOBANU - Proiecte pentru modernizarea comunei

La Ciobanu, primarul comunei, Ioan Suciu, se poate mîndri, după doar şapte luni de mandat, că a început deja derularea multora dintre proiectele pe care le-a promis locuitorilor înainte de a prelua conducerea Primăriei. La cele şapte luni se adaugă şi experienţa celor trei mandate de primar pe care le-a deţinut înainte de 2004, precum şi cea de consilier local, în perioada 2004 – 2008. Ioan Suciu spune că va continua să pună în practică ideile pentru modernizarea celor două sate care fac parte din unitatea administrativ-teritorială Ciobanu. „Ştiu cu ce probleme se confruntă oamenii din comună şi ce mai trebuie realizat în comună, pentru că în mandatul de consilier local am urmărit îndeaproape activitatea fostului primar. Încă mai sînt multe de făcut, dar le vom realiza pe rînd”, a declarat edilul. Printre cele mai importante proiecte pe care administraţia locală le-a finalizat sau le derulează în prezent se numără modernizarea Centrului Civic cu o contribuţie de la bugetul local de 70 de mii de lei, reabilitarea fostului sediu CAP din Ciobanu, modernizarea unei porţiuni de cinci kilometri din Drumul Comunal 68, Hîrşova - Ciobanu, amenajarea unui sistem de canalizare şi asfaltarea drumurilor din comună, ambele cuprinse într-un proiect integrat, finanţat cu bani europeni, în valoare de 2,5 milioane de euro, ridicarea unui pod peste un pîrîu în satul Mioriţa, amenajarea unei arene sportive în Ciobanu, modernizarea drumurilor şi construirea unei baze sportive, prin Ordonanţa 7/2006, dotată la standarde europene, în valoare de 600 de mii de lei Edilul din Ciobanu spune că au fost şi cîteva proiecte începute de fosta administraţie, însă acestea se aflau la stadiul întocmirii documentaţiei, fapt pentru care nici nu s-a demarat execuţia acestora, chiar dacă, “într-un mandat, este suficient timp pentru a face viaţa mai uşoară celor peste 3.500 de locuitori ai comunei”. „Cînd am venit la Primărie am găsit cîteva proiecte începute şi am decis să le continuăm. Printre acestea se numără proiectul integrat pentru reţea de canalizare şi asfaltare în Ciobanu, proiectul pentru ridicarea unui pod în Mioriţa şi amenajarea unei arene sportive. Le continuăm, dar pe lîngă acestea derulăm şi altele”, a spus Suciu. La Ciobanu se derulează şi investiţii cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) - reabilitarea Căminului Cultural din Ciobanu şi modernizarea dar şi transformarea grădiniţei din localitate într-o unitate cu orar prelungit. Solicitarea pentru transformarea grădiniţei a venit de la părinţii din Ciobanu, nevoiţi să parcurgă cîţiva kilometri pînă la Hîrşova, pentru a avea unde să-şi ţină copiii cît timp sînt la serviciu. „Noi am încheiat un protocol cu CJC, prin care Grădiniţa Ciobanu şi Căminul Cultural intră în administrarea acestuia, iar cele două obiective vor beneficia de reabilitare. De lucrări şi finanţare se vor ocupa reprezentanţii CJC”, a adăugat Suciu.

Primarul spune că o mare parte din proiectele promise în campania electorală au început să fie derulate. La acestea se adaugă şi un proiect destinat tinerilor din Ciobanu. Suciu a declarat că va iniţia lucrări de construire a unui bloc format din 16 apartamente, în centrul localităţii. „Vom ridica şi un bloc cu 16 apartamente, pentru tineri. Deja am stabilit unde va fi situat şi urmează să întocmim documentaţia”, a spus edilul, adăugînd că speră ca, pînă la finalul mandatului, blocul să fie gata.