Clasamentul ATP: Rafael Nadal, lider detașat. Marius Copil a urcat pe 83

Tenismanul spaniol Rafael Nadal conduce detașat în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști de tenis (ATP), dat publicității luni, după ce a câștigat turneul US Open, în timp ce românul Marius Copil a urcat pe 83. Nadal are aproape 2.000 de puncte în plus față de al doilea clasat, elvețianul Roger Federer, care a făcut rocada cu scoțianul Andy Murray, aflat acum pe locul al treilea, și care a anunțat că nu va mai juca în acest an din cauza unei accidentări la șold.

Copil a urcat patru poziții de la clasamentul publicat în urmă cu două săptămâni și se află pe 83, cea mai bună clasare din cariera sa (reușită în premieră în iunie).

Spaniolul Pablo Carreno Busta, semifinalist la US Open, a intrat în premieră în top 10 ATP. Finalistul Kevin Anderson a reușit un salt de 17 locuri și este acum pe 15.

Austriacul Dominic Thiem, care va conduce echipa țării sale contra României în Cupa Davis, a urcat pe locul 7. Gerald Melzer ocupă poziția 133, iar Sebastian Ofner se află pe 138. Componenții echipei României ocupă următoarele poziții: Dragoș Dima — 489, 539 (423), Nicolae Frunză — 611, Bogdan Borza — 707.

La dublu, câștigătorii de la Flushing Meadows, Horia Tecău și Jean-Julien Rojer au urcat fiecare câte 18 locuri, românul fiind acum pe 9, iar olandezul pe 10.

Oliver Marach, component al echipei de Cupa Davis a Austriei, a coborât trei poziții și se află pe 199.

În ierarhia ATP Race la dublu, pentru Turneul Campionilor, Tecău și Rojer au urcat cinci locuri și au ajuns pe 3, fiind calificați pentru competiția de la Londra la care participă cele mai bune opt perechi ale anului.