Claudiu Tusac are sprijinul Guvernului USL în noul mandat

Caravana social democrată a ajuns, vineri seară, şi la Mangalia, al doilea municipiu ca importanţă la nivel judeţean, unde mii de oameni au participat la lansarea candidaturii actualului primar PSD, Mihai-Claudiu Tusac, la un nou mandat în fruntea oraşului. Susţinut de întreaga conducere a Organizaţiei Judeţene Constanţa a PSD, reprezentată prin preşedintele Radu Mazăre, primarul Constanţei, şi prim-vicepreşedintele Nicuşor Daniel Constantinescu, care este şi preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, precum şi de europarlamentarul Daciana Sârbu, Tusac a amintit cetăţenilor că, în ciuda atacurilor portocalii la adresa sa, „dirijate de deputatul PDL Zanfir Iorguş”, care au dus până la suspendarea sa din funcţie, de două ori, şi tot de atâtea ori instanţele i-au dat dreptate, a reuşit să realizeze câteva proiecte extrem de importante pentru locuitori. Printre realizările administraţiei Tusac amintim modernizarea Portului Turistic, anveloparea blocurilor, demararea lucrărilor privind modernizarea staţiunilor, refacerea infrastructurii. În discursul său, Tusac a spus că cea mai puternică echipă politică, cum este cea a PSD, care este şi cea mai bună echipă administrativă, asigură că soarta Mangaliei va rămâne pe mâini bune. „Spun clar şi răspicat că la noi în oraş va fi căldură pentru că nimeni nu-şi va mai băga coada să ţină oamenii în frig. Se aude, domnule Iorguş? N-o să mai puteţi face niciodată combinaţii politice pe seama căldurii din casele oamenilor. Spun clar şi răspicat, să se audă până în gaura de şarpe în care se ascund PDL-iştii, că toţi cei care au tăiat pensii şi salarii trebuie să plătească, toţi cei care au votat pentru închiderea spitalelor trebuie să plătească, toţi cei care au majorat TVA trebuie să plătească. Toţi cei care au vândut Pădurea Comorova şi curtea spitalului trebuie să plătească! Nu pot să ne mai ceară votul după ce ne-au furat 16 ani!”, le-a spus Tusac simpatizanţilor.

Lansarea candidaturii lui Tusac a avut un moment inedit - prezentarea unui mesaj video de susţinere de la preşedintele PSD, premierul Victor Ponta. În continuarea evenimentului, Nicuşor Constantinescu le-a amintit locuitorilor Mangaliei greutăţile întâmpinate de primarul Claudiu Tusac în cei patru ani de mandat: a fost suspendat abuziv de două ori de fostul prefect al Constanţei, prieten cu Zanfir Iorguş. „Au făcut-o conştient, pentru a-şi bate joc de cetăţeni şi a discredita PSD”, a spus Constantinescu. Mai mult, preşedintele CJC a spus că frigul îndurat de locuitorii Mangaliei iarna trecută a avut la origine aceleaşi personaje: prefectul Palaz şi deputatul Iorguş, cu contribuţia Guvernului Boc. „Situaţia am prezentat-o la nivelul central al PSD, m-am zbătut să cumpăr motorină şi să ajut populaţia Mangaliei ca să nu stea în frig şi îmi cer scuze că nu am putut mai mult, dar promit că cei care v-au lăsat în frig vor plăti. E vorba de răspundere penală, atât din partea lui Iorguş, cât şi a lui Palaz, care sunt două ciori vopsite”, a declarat Constantinescu. El a mai spus că Guvernul USL îl va susţine pe Tusac în cazul în care va fi reales primar, pentru toate proiectele de dezvoltare a sudului litoralului. La rândul său, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat că a acceptat să vină în continuare să-l susţină pe Tusac pentru că ştie că nu a fost lăsat să facă treabă: „Are lucruri pe care nu le-a făcut, mai ales că eu, acum patru ani, am promis cetăţenilor din Mangalia că Tusac o să facă anumite proiecte exact ca la Constanţa, ceea ce nu s-a întâmplat în totalitate. Numai că, ce-i drept, nici nu l-au lăsat, aşa cum nu m-au lăsat nici pe mine portocaliii. În schimb, eu am reuşit să mă descurc mai uşor ca el”. Totodată, el le-a transmis locuitorilor din Mangalia că ce au trăit astă-iarnă, prin lipsa căldurii în locuinţe, nu a fost în regulă. Mazăre a adăugat că ceea ce promit contracandidaţii lui Tusac sunt numai minciuni. „Am văzut un banner al lui Iorguş când am intrat în Mangalia prin care transmitea că o să facă protecţie socială. Auzi! Băsescu şi Iorguş protecţie socială? Păi ei ştiu numai să taie şi să taie. Ce protecţie ştiu să facă ei?”, a întrebat Mazăre.