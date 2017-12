COBADIN - Centrală termică la Grupul Şcolar

Primăria Cobadin a trecut la echiparea centralei termice care s-a amenajat la Grupul Şcolar din comună. Primarul Cobadinului, Cristian Telehoi, spune că echiparea centralei face parte dintr-un proiect iniţiat de administraţia locală în parteneriat cu investitori belgieni, pentru realizarea centralei termice pe bază de combustibil solid. „Vrem să fim pregătiţi pentru iarna 2009 - 2010 şi să asigurăm toate condiţiile în toate clasele din unitatea de învăţămînt, pentru cei aprox. 1.700 de elevi de la clasele I-XIII. Iniţial, am vrut să montăm centrala în interiorul clădirii, însă pentru că aceasta urma să fie montată deasupra unei clase de copii, investitorii şi firma care se ocupă de montarea centralei au decis că este mai bine să construim o clădire separată de şcoală, unde va putea fi supravegheată, şi deja am construit-o. Urmează să facem legăturile pentru montarea centralei, însă abia după ce firma care se ocupă de reabilitările de la grupul şcolar va finaliza lucrările”, a declarat Telehoi. Reabilitarea unităţii de învăţămînt, investiţie suportată din bani de la Ministerul Educaţiei şi Banca Europeană pentru Investiţii, ajunge la o valoare de 130 de mii de lei, iar echiparea şi montarea centralei costă administraţia locală, din fonduri proprii, de data aceasta, dar şi cu o contribuţie a investitorilor belgieni, aprox. 200 de mii de lei. „Încă nu am primit banii de la investorii belgieni, însă noi am alocat partea noastră pentru lucrările de la centrală”, a adăugat edilul.