Cod portocaliu de vreme rea în 10 județe, cod galben în alte 25

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de ninsoare și viscol pentru zece județe din țară, respectiv Buzău, Vrancea, Brăila, Ialomița, Galați, Vaslui, Bacău, precum și pentru zona montană a județelor Argeș, Dâmbovița și Prahova. Codul a intrat în vigoare în a doua parte a nopții de ieri și va fi valabil întreaga zi de astăzi, 29 decembrie. În intervalul menționat cantitățile de precipitații vor depăși izolat 40 - 50 de l/mp, vântul va avea rafale de peste 70 - 80 km/h, viscolind și troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Directorul ANM, Ion Sandu, a declarat că este posibil să emită cod roșu de viscol, în noaptea de duminică spre luni, pentru județe precum Buzău, Ialomița, Brăila și Vrancea. ”În timpul viscolului e posibil ca ANM să emită cod roșu, cu probabilitate mare în zonele Buzău, nordul județului Ialomița, Făurei, Brăila, Râmnicu Sărat, sudul județului Vrancea, în intervalul 6 dimineața - 12 ziua, dacă vântul va depăși 90 km/h”, a spus Sandu, la Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, convocat duminică de vicepremierul Gabriel Oprea, la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Sandu a precizat însă că nu poate anunța cu certitudine când va fi emis cod roșu, adăugând că ANM va face actualizări pe măsură ce situația vremii se va modifica.

COD GALBEN ÎN ALTE 25 DE JUDEȚE

Începând de aseară, ninsorile vor cuprinde treptat cea mai mare parte a țării, iar în jumătatea sudică a Moldovei, cea mai mare parte a Munteniei și nordul Olteniei vor fi abundente și se va depune un strat nou și consistent de zăpadă. În Dobrogea, Muntenia și estul Olteniei, vântul se va intensifica și va depăși la rafală 70 km/h, viscolind și troienind zăpada. În județul nostru, temperaturile sunt în scădere, astfel că astăzi maximele vor fi cuprinse între 0 și 5 grade C, iar minimele între -5 și -9 grade C. Mâine, temperaturile prognozate de ANM pentru zona Dobrogei sunt cuprinse între -4 și -12 grade C, iar miercuri, 31 decembrie, gerul va fi și mai aspru. Astfel, maximele vor fi cuprinse între -4 și -11 grade C, în timp ce minimele vor ajunge până la -16 grade Celsius. Cei care își vor petrece noaptea dintre ani afară, la diferite concerte în județele sub cod de vreme rea, trebuie să se îmbrace adecvat pentru că gerul va fi năprasnic.