Colaborare încheiată cu succes între UDTTMR şi Ambasada SUA

După doi ani de colaborări fructuoase cu UDTTMR, ofiţerul politic responsabil cu minorităţile etnice şi religioase din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti, Micah Savidge, a ajuns, ieri, la Constanţa pentru o ultimă întâlnire cu reprezentanţi comunităţii tătare. Preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep, şi oficialul Ambasadei SUA au susţinut şi o conferinţă de presă în care au prezentat itinerariul colaborării şi proiectele care s-au derulat în parteneriat între cele două instituţii. „Ne-am bucurat de o susţinere continuă din partea Ambasadei SUA la Bucureşti. Am avut schimburi de idei, informări şi sperăm ca în viitorul apropiat să deschidem o bibliotecă pentru minoritatea noastră la Constanţa“, a declarat Eserghep. La rândul său, Micah Savidge a explicat că a fost impresionat de modul în care convieţuiesc reprezentanţii mai multor minorităţi într-o zonă fără a exista conflicte. „Dobrogea şi Banatul sunt exemple de convieţuire interetnică. Am avut foarte multe proiecte în comun şi am colaborat extrem de bine“, a declarat Savidge, care a spus că în ianuarie îşi încheie cei doi ani de mandat în care a lucrat în România. (I.H.)