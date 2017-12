Colaborare Leonardo DiCaprio - Martin Scorsese, la un nou proiect cinematografic

Leonardo DiCaprio și Martin Scorsese vor colabora la un nou film, o adaptare cinematografică a romanului thriller "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI", care va fi următorul proiect inclus pe agenda de lucru a celebrului regizor american, după lungmetrajul "The Irishman", informează site-ul revistei Variety. Designerul de producție Dante Ferretti, un colaborator frecvent al lui Martin Scorsese, a dezvăluit pentru publicația americană că regizorul intenționează să înceapă filmările de la "Flower Moon" în primăvara anului 2018. Acest proiect cinematografic are la bază bestsellerul omonim scris de David Grann, un jurnalist de la The New Yorker, autorul volumului "The Lost City of Z".

Drepturile de autor pentru "Flower Moon" au fost achiziționate de compania Imperative în 2016 cu suma de 5 milioane de dolari, iar un scenariu inspirat din acel roman a fost scris de Eric Roth, un veteran de la Hollywood premiat cu Oscar și cunoscut pentru scenariile unor filme celebre, precum "Forrest Gump" și "The Curious Case of Benjamin Button". Intriga filmului, plasată în anii 1920, se concentrează pe o serie de crime comise asupra membrilor tribului amerindian Osage din Oklahoma, după descoperirea unor rezerve de petrol pe pământurile acelei comunități. Crimele, deosebit de sângeroase, au stat la baza uneia dintre primele investigații majore demarate de FBI, o organizație care tocmai fusese înființată pentru a combate infracționalitatea.

Martin Scorsese se pregătește să înceapă în luna septembrie filmările pentru "The Irishman", un film cu gangsteri inspirat din viața mafiotului Frank "The Irishman" Sheeran, interpretat de Robert De Niro. Acel film, din distribuția căruia va face parte și Joe Pesci, abordează și subiectul asasinării liderului sindical Jimmy Hoffa și, potrivit unor surse, va fi finanțat de platforma online Netflix.