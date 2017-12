Colibășanu s-a întors din expediția pe Everest: „La 7.700 de metri mi s-a furat cortul“

Horia Colibășanu, care a reușit să cucerească vârful Everest, din Himalaya, fără oxigen suplimentar și șerpași, în premieră națională, s-a întors, marți, în România, afirmând că expediția a fost una dintre cele mai grele, iar când a ajuns la 7.700 metri altitudine era pe punctul de a renunța. Alpinistul timişorean a reuşit să cucerească vârful Everest (8.848 metri), din Munţii Himalaya, în data de 16 mai, stabilind o premieră naţională după ce a urcat pe cel mai înalt vârf de pe Pământ fără şerpaşi sau oxigen suplimentar. Marți, Horia Colibășanu a ajuns în România și a participat la o conferință de presă organizată la sediul Primăriei Timișoara. Colibășanu a declarat că expediția s-a desfășurat “ca la carte” doar parțial. Asta pentru că i s-a furat cortul la altitudinea de 7.700 de metri și era la un pas să renunțe. “Acum șapte zile eram pe Everest, patru zile a durat doar coborârea de pe munte. A fost o expediție care parțial s-a derulat ca la carte. Mi-a fost furat cortul la altitudinea de 7.700 de metri, probabil de către șerpași, a trebuit destul de mult să improvizez și mi-a fost destul de greu. A fost destul de periculos. În principiu, ar fi trebuit să mă întorc când am văzut că nu mai am cortul. A trebuit să mă descurc, să mă împrietenesc cu niște șerpași, să dormim împreună într-un cort. Am dormit în cort cu încă trei șerpași, am stat într-un colț, nu am reușit să mă hidratez, să mă alimentez bine. A fost periculos, poate a doua oară nu aș mai face acest lucru. Problemele cu alimentația și cu hidratarea duc la oboseală extremă după ce ai atins vârful”, a povestit Horia Colibășanu.

Alpinistul timișorean a adăugat că i-a fost mai greu să coboare de pe vârful Everest, fiind și foarte obosit. “Pe Everest nu e așa de greu să urci, cât să cobori. Coborârea a fost foarte grea, am reușit să supraviețuiesc, au fost câteva momente la limită. La coborârea de pe vârf, în prima tabără, am adormit, nu am mai reușit să sun nici măcar acasă, am fost foarte obosit. Peste o mie de oameni au încercat să urce vârful, cei mai mulți au folosit oxigen și șerpași. Partenerul german cu care ar fi trebuit să cuceresc vârful a ales să meargă cu un șerpaș, dar m-am descurcat singur”, a explicat Horia Colibășanu.

Timișoreanul a spus că s-a gândit de cel puțin două ori să renunțe: în momentul în care i s-a furat cortul și cu câteva ore înainte de a cuceri vârful, din cauza frigului. “În noaptea ascensiunii, la ora 04.00, a fost foarte frig, nu eram sigur că o să rezist. Cea mai mare problemă a celor care nu folosesc oxigen suplimentar este frigul. Au fost -32 de grade pe munte, sunt temperaturi normale pentru această perioadă. A fost important că am avut o prognoză foarte exactă și nu a bătut vântul. Noi putem să rezistăm până la -40 de grade în condiții fără vânt”, a detaliat alpinistul.

Horia Colibășanu spune că a urcat pe vârful Everest pe traseul clasic, pe ruta nordică, din Tibet, și că expediția a fost printre cele mai solicitante. “A fost una dintre cele mai grele expediții, a fost destul de solicitantă, și coborârea a fost la limită. În vârful Everest este destul de frig și destul de sus, mi-am dat seama că e o înălțime amețitoare, ești la aproape 9.000 de metri, e bine când ajungi. Am stat în vârf 20 de minute, am făcut înregistrări audio și video și am făcut poze cu sponsorii și steagul României. La întoarcere, vedeam tabăra aflată la o distanță de 1.000 de metri și aveam impresia că nu înaintez, nu ajung la tabără. Erau momente cu porțiuni tehnice și trebuia să fiu foarte concentrat. Coborârea a fost foarte grea. Mă concentram să fac 20 de pași, mă puneam să mă odihnesc și adormeam câteva momente. Tot timpul mă uitam la ceas, să nu mă prindă noaptea, pentru că sunt șanse destul de mari să degeri. Am simțit o oboseală extremă, în puține expediții am simțit-o”, a povestit Horia Colibășanu.

Alpinistul timișorean și-a propus să meargă, în perioada imediat următoare, în stațiunea Băile Herculane, din județul Timiș, pentru recuperare. “Am nevoie cel puțin o lună să mă recuperez. Acum, după ce urc patru, cinci scări, deja gâfâi, a fost destul de solicitant pe Everest”, a conchis Colibășanu.

Vârful Everest este cel de-al optulea de peste 8.000 de metri în palmaresul lui Horia Colibăşanu. Sportivul timişorean îşi doreşte să urce pe toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Anul acesta, a avut loc cea de-a 19-a expediţie internaţională a lui Colibăşanu.