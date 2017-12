Coliziune frontală cu un microbuz

Poliţiştii de la Rutieră efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările care au dus la producerea unui accident rutier în staţiunea Mamaia. Un microbuz aparţinînd Grup Media Sud se îndrepta spre Năvodari şi, cînd a ajuns în dreptul hotelului “Estival”, o Dacie Nova i-a tăiat calea. În încercarea de a evita coliziunea, şoferul a virat stînga. În urma acestei manevre însă, microbuzul, în care se aflau mai mulţi călători, a intrat pe contrasens şi a lovit frontal un autoturism Peugeot, care circula regulamentar. “Am văzut cum Dacia Nova a trecut brusc de pe banda întîi pe banda a treia şi am vrut să o evit. Nu am observat însă că de pe contrasens venea o altă maşină”, a declarat Gheorghe Stănici, şoferul microbuzului. Niciunul dintre călători nu au fost rănit în urma impactului, ba mai mult ei au plecat de la locul accidentului pînă la sosirea agenţilor de la Circulaţie. Singurul care s-a ales cu leziuni a fost şoferul Peugeot-ului, Gheorghe Rendea, acesta fiind transportat cu o ambulanţă la Spitalul Judeţean Constanţa. În urma testării cu aparatul Drager, oamenii legii au stabilit că niciunul dintre şoferi nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.